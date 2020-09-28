Волинська спортсменка Марія Повх отримала олімпійську ліцензію в байдарці-четвірці

Марію Повх, Волинь і надалі може покладати великі надії.



Досягнення волинської веслувальниці



Свою олімпійську ліцензію Марія отримала ще минулого року на змаганнях в угорському Сегеді, які відбулися ще до пандемії. Власне, ліцензій було дві - байдарка-четвірка та байдарка-двійка. Проте за правилами довелось зробити вибір на користь однієї дисципліни, і це буде четвірка.



До змагань у Сегеді у Марії вже були власні здобутки:



2015 - бронза на Європейських Іграх у Баку, байдарка-двійка;

2015 - срібло на чемпіонаті Європи у Рачице, байдарка-четвірка;

2017 - бронза на чемпіонаті Європи у Пловдиві, байдарка-четвірка;

2019 - золото на Європейських Іграх у Мінську, байдарка-двійка.



Олімпійська надія



Загалом у України досить яскрава історія виступів на олімпіадах саме у веслувальників, ми маємо хорошу школу та вже чимало медалей, тож і цього року маємо надію збільшити свій здобуток. Марія Повх є однією з провідних байдарочниць України. Вона досить досвідчена спортсменка - їй 32 роки, і зараз вона досягла піку своєї форми.



Тож, сподіваємось на вдалий виступ волинської спортсменки, яка вже за два місяці братиме участь в Олімпіаді у Токіо і вперше за свою кар'єру має реальні перспективи отримати медаль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Все менше часу лишається до чергових Олімпійських Ігор, що відбудуться влітку в Токіо. Перенесення на рік певним чином змінило всі плани спортсменів, а путівки на найбільші змагання чотириріччя у багатьох видах спорту довелося отримувати наново. Проте, як сповіщають свіжі спортивні новини , на свою зірку з веслування,, Волинь і надалі може покладати великі надії.Свою олімпійську ліцензію Марія отримала ще минулого року на змаганнях в угорському Сегеді, які відбулися ще до пандемії. Власне, ліцензій було дві - байдарка-четвірка та байдарка-двійка. Проте за правилами довелось зробити вибір на користь однієї дисципліни, і це буде четвірка.До змагань у Сегеді у Марії вже були власні здобутки:2015 - бронза на Європейських Іграх у Баку, байдарка-двійка;2015 - срібло на чемпіонаті Європи у Рачице, байдарка-четвірка;2017 - бронза на чемпіонаті Європи у Пловдиві, байдарка-четвірка;2019 - золото на Європейських Іграх у Мінську, байдарка-двійка.Загалом у України досить яскрава історія виступів на олімпіадах саме у веслувальників, ми маємо хорошу школу та вже чимало медалей, тож і цього року маємо надію збільшити свій здобуток. Марія Повх є однією з провідних байдарочниць України. Вона досить досвідчена спортсменка - їй 32 роки, і зараз вона досягла піку своєї форми.Тож, сподіваємось на вдалий виступ волинської спортсменки, яка вже за два місяці братиме участь в Олімпіаді у Токіо і вперше за свою кар'єру має реальні перспективи отримати медаль.

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