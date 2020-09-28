вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська спортсменка Марія Повх отримала олімпійську ліцензію в байдарці-четвірці

Волинська спортсменка Марія Повх отримала олімпійську ліцензію в байдарці-четвірці
Все менше часу лишається до чергових Олімпійських Ігор, що відбудуться влітку в Токіо. Перенесення на рік певним чином змінило всі плани спортсменів, а путівки на найбільші змагання чотириріччя у багатьох видах спорту довелося отримувати наново. Проте, як сповіщають свіжі спортивні новини, на свою зірку з веслування, Марію Повх, Волинь і надалі може покладати великі надії.

Досягнення волинської веслувальниці



Свою олімпійську ліцензію Марія отримала ще минулого року на змаганнях в угорському Сегеді, які відбулися ще до пандемії. Власне, ліцензій було дві - байдарка-четвірка та байдарка-двійка. Проте за правилами довелось зробити вибір на користь однієї дисципліни, і це буде четвірка.

До змагань у Сегеді у Марії вже були власні здобутки:

2015 - бронза на Європейських Іграх у Баку, байдарка-двійка;
2015 - срібло на чемпіонаті Європи у Рачице, байдарка-четвірка;
2017 - бронза на чемпіонаті Європи у Пловдиві, байдарка-четвірка;
2019 - золото на Європейських Іграх у Мінську, байдарка-двійка.

Олімпійська надія



Загалом у України досить яскрава історія виступів на олімпіадах саме у веслувальників, ми маємо хорошу школу та вже чимало медалей, тож і цього року маємо надію збільшити свій здобуток. Марія Повх є однією з провідних байдарочниць України. Вона досить досвідчена спортсменка - їй 32 роки, і зараз вона досягла піку своєї форми.

Тож, сподіваємось на вдалий виступ волинської спортсменки, яка вже за два місяці братиме участь в Олімпіаді у Токіо і вперше за свою кар'єру має реальні перспективи отримати медаль.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Марія Повх, веслування, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Народні прикмети, обряди і звичаї 22 травня
Сьогодні, 11:10
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*
Сьогодні, 10:20
Волинська спортсменка Марія Повх отримала олімпійську ліцензію в байдарці-четвірці
Сьогодні, 10:00
Сім смертей та 160 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:52
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:29
Схожі новини
Волинянин братиме участь у європейській кваліфікації на Олімпіаду Волинянин братиме участь у європейській кваліфікації на Олімпіаду
15 квітень, 21:54
Волинянин став призером чемпіонату Європи. ФОТО Волинянин став призером чемпіонату Європи. ФОТО
14 квітень, 08:35
На початку у мене нічого не виходило, – 18-річна чемпіонка України з веслування на байдарках і каное з Волині На початку у мене нічого не виходило, – 18-річна чемпіонка України з веслування на байдарках і каное з Волині
11 січень, 14:32
Волинська спортсменка здобула «золото» на Кубку світу з веслування на байдарках Волинська спортсменка здобула «золото» на Кубку світу з веслування на байдарках
28 вересень, 2020, 16:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медики волинської «швидкої» драйвово станцювали біля замку Любарта та центрального парку. ВІДЕО
21 травень, 17:19
 1
За скільки у Луцьку можна прогулятися Стиром на катері
21 травень, 12:40
 1
Народні прикмети, обряди і звичаї 22 травня
Сьогодні, 11:10
 0
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*
Сьогодні, 10:20
 0
Волинська спортсменка Марія Повх отримала олімпійську ліцензію в байдарці-четвірці
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8