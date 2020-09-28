Волинська спортсменка Марія Повх отримала олімпійську ліцензію в байдарці-четвірці
Сьогодні, 10:00
Все менше часу лишається до чергових Олімпійських Ігор, що відбудуться влітку в Токіо. Перенесення на рік певним чином змінило всі плани спортсменів, а путівки на найбільші змагання чотириріччя у багатьох видах спорту довелося отримувати наново. Проте, як сповіщають свіжі спортивні новини, на свою зірку з веслування, Марію Повх, Волинь і надалі може покладати великі надії.
Свою олімпійську ліцензію Марія отримала ще минулого року на змаганнях в угорському Сегеді, які відбулися ще до пандемії. Власне, ліцензій було дві - байдарка-четвірка та байдарка-двійка. Проте за правилами довелось зробити вибір на користь однієї дисципліни, і це буде четвірка.
До змагань у Сегеді у Марії вже були власні здобутки:
2015 - бронза на Європейських Іграх у Баку, байдарка-двійка;
2015 - срібло на чемпіонаті Європи у Рачице, байдарка-четвірка;
2017 - бронза на чемпіонаті Європи у Пловдиві, байдарка-четвірка;
2019 - золото на Європейських Іграх у Мінську, байдарка-двійка.
Загалом у України досить яскрава історія виступів на олімпіадах саме у веслувальників, ми маємо хорошу школу та вже чимало медалей, тож і цього року маємо надію збільшити свій здобуток. Марія Повх є однією з провідних байдарочниць України. Вона досить досвідчена спортсменка - їй 32 роки, і зараз вона досягла піку своєї форми.
Тож, сподіваємось на вдалий виступ волинської спортсменки, яка вже за два місяці братиме участь в Олімпіаді у Токіо і вперше за свою кар'єру має реальні перспективи отримати медаль.
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Досягнення волинської веслувальниці
Свою олімпійську ліцензію Марія отримала ще минулого року на змаганнях в угорському Сегеді, які відбулися ще до пандемії. Власне, ліцензій було дві - байдарка-четвірка та байдарка-двійка. Проте за правилами довелось зробити вибір на користь однієї дисципліни, і це буде четвірка.
До змагань у Сегеді у Марії вже були власні здобутки:
2015 - бронза на Європейських Іграх у Баку, байдарка-двійка;
2015 - срібло на чемпіонаті Європи у Рачице, байдарка-четвірка;
2017 - бронза на чемпіонаті Європи у Пловдиві, байдарка-четвірка;
2019 - золото на Європейських Іграх у Мінську, байдарка-двійка.
Олімпійська надія
Загалом у України досить яскрава історія виступів на олімпіадах саме у веслувальників, ми маємо хорошу школу та вже чимало медалей, тож і цього року маємо надію збільшити свій здобуток. Марія Повх є однією з провідних байдарочниць України. Вона досить досвідчена спортсменка - їй 32 роки, і зараз вона досягла піку своєї форми.
Тож, сподіваємось на вдалий виступ волинської спортсменки, яка вже за два місяці братиме участь в Олімпіаді у Токіо і вперше за свою кар'єру має реальні перспективи отримати медаль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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