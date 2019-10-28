У Рожищі 3 тижні працюватиме ярмарок
Сьогодні, 18:47
З 21 травня по 14 червня на площі Незалежності (перед Рожищенською міською радою) проводитиметься ярмарок.
Працюватиме ярмарок з 08:00 до 16:00, повідомляють на сайті Рожищенської міської ради.
Всі охочі зможуть придбати саджанці та посадковий матеріал квітів, декоративних та плодових рослин. Продавці повинні забезпечити відстань між іншими покупцями в чергах не менше, ніж 1,5 метра.
Дотримання порядку здійснюватиме відділ поліцейської діяльності №1 (м. Рожище) Луцького РУП ГУ НП у Волинській області.
Відповідне розпорядження про функціонування ярмарку підписав Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук.
Фото - ілюстративне
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Працюватиме ярмарок з 08:00 до 16:00, повідомляють на сайті Рожищенської міської ради.
Всі охочі зможуть придбати саджанці та посадковий матеріал квітів, декоративних та плодових рослин. Продавці повинні забезпечити відстань між іншими покупцями в чергах не менше, ніж 1,5 метра.
Дотримання порядку здійснюватиме відділ поліцейської діяльності №1 (м. Рожище) Луцького РУП ГУ НП у Волинській області.
Відповідне розпорядження про функціонування ярмарку підписав Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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