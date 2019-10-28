вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рожищі 3 тижні працюватиме ярмарок

У Рожищі 3 тижні працюватиме ярмарок
З 21 травня по 14 червня на площі Незалежності (перед Рожищенською міською радою) проводитиметься ярмарок.

Працюватиме ярмарок з 08:00 до 16:00, повідомляють на сайті Рожищенської міської ради.

Всі охочі зможуть придбати саджанці та посадковий матеріал квітів, декоративних та плодових рослин. Продавці повинні забезпечити відстань між іншими покупцями в чергах не менше, ніж 1,5 метра.

Дотримання порядку здійснюватиме відділ поліцейської діяльності №1 (м. Рожище) Луцького РУП ГУ НП у Волинській області.

Відповідне розпорядження про функціонування ярмарку підписав Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ярмарок, Рожище, саджанці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Неподалік Луцька в авто виявили чоловіків, які вживали наркотики
Сьогодні, 19:25
Як і коли відбуватимуться випускні у школах та садочках Володимир-Волинської громади
Сьогодні, 19:02
У Рожищі 3 тижні працюватиме ярмарок
Сьогодні, 18:47
У лавах волинських патрульних – нові працівники. ФОТО
Сьогодні, 18:18
У Луцьку під час реконструкції проспекту Волі виявили цікаву знахідку
Сьогодні, 17:41
Схожі новини
У місті на Волині провели перший осінній ярмарок. ФОТО У місті на Волині провели перший осінній ярмарок. ФОТО
28 жовтень, 2019, 04:19
Відбрехатися не вдалося: водій заплатить 17 тисяч штрафу за п'яне кермування у місті на Волині Відбрехатися не вдалося: водій заплатить 17 тисяч штрафу за п'яне кермування у місті на Волині
15 травень, 15:30
Три волинські села не мають автобусного сполучення з Луцьком. ВІДЕО Три волинські села не мають автобусного сполучення з Луцьком. ВІДЕО
14 травень, 21:56
П'яний волинянин збив дівчину та втік з місця ДТП П'яний волинянин збив дівчину та втік з місця ДТП
25 квітень, 13:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За скільки у Луцьку можна прогулятися Стиром на катері
Сьогодні, 12:40
 1
Неподалік Луцька в авто виявили чоловіків, які вживали наркотики
Сьогодні, 19:25
 0
Як і коли відбуватимуться випускні у школах та садочках Володимир-Волинської громади
Сьогодні, 19:02
 0
У Рожищі 3 тижні працюватиме ярмарок
Сьогодні, 18:47
 0
У лавах волинських патрульних – нові працівники. ФОТО
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8