У Рожищі 3 тижні працюватиме ярмарок





Працюватиме ярмарок з 08:00 до 16:00,



Всі охочі зможуть придбати саджанці та посадковий матеріал квітів, декоративних та плодових рослин. Продавці повинні забезпечити відстань між іншими покупцями в чергах не менше, ніж 1,5 метра.



Дотримання порядку здійснюватиме відділ поліцейської діяльності №1 (м. Рожище) Луцького РУП ГУ НП у Волинській області.



Відповідне розпорядження про функціонування ярмарку підписав Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 21 травня по 14 червня на площі Незалежності (перед Рожищенською міською радою) проводитиметься ярмарок.Працюватиме ярмарок з 08:00 до 16:00, повідомляють на сайті Рожищенської міської ради.Всі охочі зможуть придбати саджанці та посадковий матеріал квітів, декоративних та плодових рослин. Продавці повинні забезпечити відстань між іншими покупцями в чергах не менше, ніж 1,5 метра.Дотримання порядку здійснюватиме відділ поліцейської діяльності №1 (м. Рожище) Луцького РУП ГУ НП у Волинській області.Відповідне розпорядження про функціонування ярмарку підписав Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук.

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