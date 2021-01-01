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Біля входу в центральний парк Луцька демонтують «лежачих поліцейських»

Біля входу в центральний парк Луцька демонтують «лежачих поліцейських»
У Луцьку завершили встановлення світлофорів з функцією кнопкового виклику на вулиці Глушець.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер міста Ігор Поліщук.

За словами Ігоря Поліщука, біля входу у Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки розпочали демонтаж обмежувачів швидкості - «лежачих поліцейських».

"Ці зміни покликані збільшити пропускну здатність вулиці Глушець у зв'язку з реконструкцією частини проспекту Волі", - зауважив міський голова.
Біля входу в центральний парк Луцька демонтують «лежачих поліцейських»

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Теги: центральний парк, Луцьк, лежачі поліцейські
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