Біля входу в центральний парк Луцька демонтують «лежачих поліцейських»
Сьогодні, 14:11
У Луцьку завершили встановлення світлофорів з функцією кнопкового виклику на вулиці Глушець.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер міста Ігор Поліщук.
За словами Ігоря Поліщука, біля входу у Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки розпочали демонтаж обмежувачів швидкості - «лежачих поліцейських».
"Ці зміни покликані збільшити пропускну здатність вулиці Глушець у зв'язку з реконструкцією частини проспекту Волі", - зауважив міський голова.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер міста Ігор Поліщук.
За словами Ігоря Поліщука, біля входу у Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки розпочали демонтаж обмежувачів швидкості - «лежачих поліцейських».
"Ці зміни покликані збільшити пропускну здатність вулиці Глушець у зв'язку з реконструкцією частини проспекту Волі", - зауважив міський голова.
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