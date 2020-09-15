«Яровиця» – локація успішного бізнесу*

Ми постійно взаємодіємо з навколишнім середовищем. У нашому оточенні - сім'я, друзі, сусіди, ми живемо серед будівель, меблів, інфраструктуру тощо.Як і люди, бізнес також не функціонує в ізольованому вакуумі. Ступінь процвітання бізнесу залежить від того, в наскільки якісному середовищі він перебуває, яким чином взаємодіє зі своїм середовищем та як активно використовує його переваги.Бізнес-середовище «Яровиці» – це проект, який швидко розвивається та тішить своїми результатами.Успішні бізнесмени обрали локацію «Яровиця» як можливість стрімкого розвитку свого бізнесу. Ось фактори, які цьому сприяють:1. Локація. Центр міста з усіма його перевагами: імідж, трафік, доступність можливостей.2. Естетичні екстер’єрні рішення: облицювання фасаду сучасними матеріалами та панорамні вітражі, що надають унікальну можливість привабити клієнта. Облаштована та доглянута територія з паркінгом.3. Можливість вільного планування приміщень з поділом чи об’єднанням. Відеоспостереження та охорона комплексу для безпеки.4. Той факт, що у бізнесменів є можливість купівлі та довгострокової оренди комерційної нерухомості.Бізнес–середовище «Яровиці» – це торгівельні заклади, ресторації, салони краси, медичні центри, сервіси та проекти, які пропонують якісні послуги не лише мешканцям комплексу, а й гостям та жителям нашого міста.Вишукана сервіровка та декор, найсмачніші страви, жива музика – цеТут чекають на сніданок, бранч, обід та вечерю серйозних бізнесменів, чарівних леді та кумедних діток з турботливими батьками. І, повірте, у ресторані зроблять усе для того, щоб день став особливим.За численними відгуками відвідувачів та наших мешканців їм без сумніву можна вручити «Зірку симпатій». Та певні: якби інспектори “Червоного гіда” відвідали цей заклад, то присудили їм ще й зірку «Мішлена».Аромат запашної кави та неперевершені тістечка у бранч-кафе. Це заклад, який вже довгий час є одним з найпопулярніших у місті. А подвір’я тут завжди прикрашають свіжими квітами та красивими інсталяціями.Фірмовий магазиндарує можливість вигідно купити надійний інструмент і обладнання. На покупців чекає не тільки широкий асортимент товарів, але і спеціальні знижки, розіграш призів та інші приємні сюрпризи, які досить часто влаштовують на подвір’ї «Яровиці».Бутик– ідеальне місце для шопінгу. Тут дарують всім красуням знижки та хороший настрій.До речі, вибір стильного одягу та взуття у «Яровиці» досить великий. Тут є бутики італійських торгових марок, мультибрендові магазини, які у «Яровиці» – з моменту відкриття і вже мають свою лояльну аудиторію. Тож, запрошують уМожна обрати одяг і нареченим.Не потрібно далеко їхати, щоб облаштувати свій дім. Поряд магазини меблів та декору. Гранітні мийки та кухонна технікаНещодавно відкрилась, де можна кавувати та декор обирати. Тут реалізовуються всі мрії, можна замовити все, що забажаєте від горнятка до дивана і будь-якого виробника. Це місце зустрічі творчих людей.Нову культуру сімейного відпочинку втілює. Тут дарують якісне, насичене загадками, бажанням творити, думати фантазувати, аналізувати та навчатись дозвілля. Запрошуємо усіх на різнобарвну планету «KIDchen».Хочете релаксу та краси завітайте у кращі салони міста. Квіти, кульки, музика, піца, суші….. Забрати замовлення – теж не проблема, поряд «Нова пошта» та Укрпошта. Круто, як не крути!А ще поряд смакота.– корисні органічні продукти для збалансованого здорового харчування. І– рай для гурманів.Деякі орендарі «Яровиці» ще на рівні стартапу: оздоблюють приміщення та налаштовують бізнес-процеси.«Знаємо, що нас обирають найкращі і готові сприяти реалізації їх задумів. Приєднуйтесь до родини «Яровиця». Ми переконані, що можливості Вашого бізнесу зростатимуть. Розвиваймося разом, стаючи лідерами ринку та створюючи успішне майбутнє!» - кажуть у «Яровиці».