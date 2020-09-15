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«Яровиця» – локація успішного бізнесу*

«Яровиця» – локація успішного бізнесу*
Ми постійно взаємодіємо з навколишнім середовищем. У нашому оточенні - сім'я, друзі, сусіди, ми живемо серед будівель, меблів, інфраструктуру тощо.

Як і люди, бізнес також не функціонує в ізольованому вакуумі. Ступінь процвітання бізнесу залежить від того, в наскільки якісному середовищі він перебуває, яким чином взаємодіє зі своїм середовищем та як активно використовує його переваги.

Бізнес-середовище «Яровиці» – це проект, який швидко розвивається та тішить своїми результатами.

Успішні бізнесмени обрали локацію «Яровиця» як можливість стрімкого розвитку свого бізнесу. Ось фактори, які цьому сприяють:

1. Локація. Центр міста з усіма його перевагами: імідж, трафік, доступність можливостей.

2. Естетичні екстер’єрні рішення: облицювання фасаду сучасними матеріалами та панорамні вітражі, що надають унікальну можливість привабити клієнта. Облаштована та доглянута територія з паркінгом.

3. Можливість вільного планування приміщень з поділом чи об’єднанням. Відеоспостереження та охорона комплексу для безпеки.

4. Той факт, що у бізнесменів є можливість купівлі та довгострокової оренди комерційної нерухомості.

Бізнес–середовище «Яровиці» – це торгівельні заклади, ресторації, салони краси, медичні центри, сервіси та проекти, які пропонують якісні послуги не лише мешканцям комплексу, а й гостям та жителям нашого міста.

Зміни до кращого можливі, це вже довели бізнеси «Яровиці»

Вишукана сервіровка та декор, найсмачніші страви, жива музика – це «Cafe de Vino»! Тут чекають на сніданок, бранч, обід та вечерю серйозних бізнесменів, чарівних леді та кумедних діток з турботливими батьками. І, повірте, у ресторані зроблять усе для того, щоб день став особливим.

За численними відгуками відвідувачів та наших мешканців їм без сумніву можна вручити «Зірку симпатій». Та певні: якби інспектори “Червоного гіда” відвідали цей заклад, то присудили їм ще й зірку «Мішлена».
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*

Аромат запашної кави та неперевершені тістечка у бранч-кафе «Pur Pur». Це заклад, який вже довгий час є одним з найпопулярніших у місті. А подвір’я тут завжди прикрашають свіжими квітами та красивими інсталяціями.
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*

Фірмовий магазин «Dnipro-M» дарує можливість вигідно купити надійний інструмент і обладнання. На покупців чекає не тільки широкий асортимент товарів, але і спеціальні знижки, розіграш призів та інші приємні сюрпризи, які досить часто влаштовують на подвір’ї «Яровиці».
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*

Бутик «Dress-code» – ідеальне місце для шопінгу. Тут дарують всім красуням знижки та хороший настрій.
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*

До речі, вибір стильного одягу та взуття у «Яровиці» досить великий. Тут є бутики італійських торгових марок, мультибрендові магазини, які у «Яровиці» – з моменту відкриття і вже мають свою лояльну аудиторію. Тож, запрошують у «Queen», «Isabel Garcia», KOKOH», «Lombiro».
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*


Можна обрати одяг і нареченим.
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*

Не потрібно далеко їхати, щоб облаштувати свій дім. Поряд магазини меблів та декору «Marafet» «Меблі». Гранітні мийки та кухонна техніка «Адамант».
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*

Нещодавно відкрилась «Fabrica inDecor», де можна кавувати та декор обирати. Тут реалізовуються всі мрії, можна замовити все, що забажаєте від горнятка до дивана і будь-якого виробника. Це місце зустрічі творчих людей.
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*

Нову культуру сімейного відпочинку втілює «KIDchen». Тут дарують якісне, насичене загадками, бажанням творити, думати фантазувати, аналізувати та навчатись дозвілля. Запрошуємо усіх на різнобарвну планету «KIDchen».
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*

Хочете релаксу та краси завітайте у кращі салони міста. Квіти, кульки, музика, піца, суші….. Забрати замовлення – теж не проблема, поряд «Нова пошта» та Укрпошта. Круто, як не крути!

А ще поряд смакота. «Nuts by Max» – корисні органічні продукти для збалансованого здорового харчування. І «Ultra food market» – рай для гурманів.
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*

Деякі орендарі «Яровиці» ще на рівні стартапу: оздоблюють приміщення та налаштовують бізнес-процеси.

«Знаємо, що нас обирають найкращі і готові сприяти реалізації їх задумів. Приєднуйтесь до родини «Яровиця». Ми переконані, що можливості Вашого бізнесу зростатимуть. Розвиваймося разом, стаючи лідерами ринку та створюючи успішне майбутнє!» - кажуть у «Яровиці».

Консультаційний центр «Яровиця» 050 402 05 05, yarovytsya.com.ua, euroholding.net.ua



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Теги: Яровиця, бізнес
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