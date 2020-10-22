У волинянина вдома під час обшуку виявили незаконну мисливську зброю та боєприпаси. ФОТО
Сьогодні, 14:20
Оперативні співробітники Луцького прикордонного загону спільно з поліцейськими виявили у помешканні волинянина мисливську зброю, яку він зберігав незаконно.
Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Сьогодні, 21 травня, в рамках кримінального провадження за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) спільною міжвідомчою групою у складі співробітників Держприкордонслужби та Нацполіції провели санкціонований обшук в жителя Камінь-Каширського району.
В результаті проведених заходів, в помешканні 47-річного чоловіка правоохоронці знайшли гладкоствольну та нарізну мисливську зброю, а також 86 набоїв калібру 5,6 мм. Жодних документів на вказані рушниці волинянин не мав.
Знайдене встановленим порядком вилучили співробітники Національної поліції.
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Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Сьогодні, 21 травня, в рамках кримінального провадження за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) спільною міжвідомчою групою у складі співробітників Держприкордонслужби та Нацполіції провели санкціонований обшук в жителя Камінь-Каширського району.
В результаті проведених заходів, в помешканні 47-річного чоловіка правоохоронці знайшли гладкоствольну та нарізну мисливську зброю, а також 86 набоїв калібру 5,6 мм. Жодних документів на вказані рушниці волинянин не мав.
Знайдене встановленим порядком вилучили співробітники Національної поліції.
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