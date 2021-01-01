В одному з сіл Луцького району затримали бус з понад пів тоннами фальсифікованого алкоголю





Про це



Так, в ході реалізації наявної оперативної інформації щодо можливого незаконного транспортування алкоголю правоохоронці затримали вантажний транспортний засіб у одному з сіл Луцького району. В ході проведення обстеження автомобіля марки Opel Movano виявили 75 картонних коробів горілчаних напоїв з написом «Пшенична», розлитих в заборонену тару «Bag in box», без марок акцизного податку, які чоловік перевозив без жодних дозвільних документів.



За результатами проведених заходів податка міліція вилучили 750 літрів фальсифікованих горілчаних напоїв, а також транспортний засіб, яким здійснювалось незаконне транспортування підакцизу.



Згідно з попередньою оцінкою вартість вилученого майна становить майже 350 тисяч гривень.



Відносно правопорушника складено адміністративний протокол за ст.177-2 КУпАП (виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів).



Наразі проводиться весь комплекс заходів направлених на встановлення осіб причетних до такої незаконної діяльності.



В ГУ ДФС у Волинській області попереджають, що триває проведення операції «Спирт», а тому наголошують на дотриманні вимог законодавства щодо обігу підакцизних товарів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках операції «Спирт» співробітниками податкової міліції Волині у взаємодії з працівниками поліції міста Горохів Луцького РУП ГУНП у Волинській області затримали транспортний засіб, яким здійснювалось незаконне транспортування великої партії горілчаних виробів розлитих в заборонену тару «Bag in box» з написом «Пшенична».Про це повідомляє ДФС у Волинській області.Так, в ході реалізації наявної оперативної інформації щодо можливого незаконного транспортування алкоголю правоохоронці затримали вантажний транспортний засіб у одному з сіл Луцького району. В ході проведення обстеження автомобіля марки Opel Movano виявили 75 картонних коробів горілчаних напоїв з написом «Пшенична», розлитих в заборонену тару «Bag in box», без марок акцизного податку, які чоловік перевозив без жодних дозвільних документів.За результатами проведених заходів податка міліція вилучили 750 літрів фальсифікованих горілчаних напоїв, а також транспортний засіб, яким здійснювалось незаконне транспортування підакцизу.Згідно з попередньою оцінкою вартість вилученого майна становить майже 350 тисяч гривень.Відносно правопорушника складено адміністративний протокол за ст.177-2 КУпАП (виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів).Наразі проводиться весь комплекс заходів направлених на встановлення осіб причетних до такої незаконної діяльності.В ГУ ДФС у Волинській області попереджають, що триває проведення операції «Спирт», а тому наголошують на дотриманні вимог законодавства щодо обігу підакцизних товарів.

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