В одному з сіл Луцького району затримали бус з понад пів тоннами фальсифікованого алкоголю
Сьогодні, 14:57
В рамках операції «Спирт» співробітниками податкової міліції Волині у взаємодії з працівниками поліції міста Горохів Луцького РУП ГУНП у Волинській області затримали транспортний засіб, яким здійснювалось незаконне транспортування великої партії горілчаних виробів розлитих в заборонену тару «Bag in box» з написом «Пшенична».
Про це повідомляє ДФС у Волинській області.
Так, в ході реалізації наявної оперативної інформації щодо можливого незаконного транспортування алкоголю правоохоронці затримали вантажний транспортний засіб у одному з сіл Луцького району. В ході проведення обстеження автомобіля марки Opel Movano виявили 75 картонних коробів горілчаних напоїв з написом «Пшенична», розлитих в заборонену тару «Bag in box», без марок акцизного податку, які чоловік перевозив без жодних дозвільних документів.
За результатами проведених заходів податка міліція вилучили 750 літрів фальсифікованих горілчаних напоїв, а також транспортний засіб, яким здійснювалось незаконне транспортування підакцизу.
Згідно з попередньою оцінкою вартість вилученого майна становить майже 350 тисяч гривень.
Відносно правопорушника складено адміністративний протокол за ст.177-2 КУпАП (виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів).
Наразі проводиться весь комплекс заходів направлених на встановлення осіб причетних до такої незаконної діяльності.
В ГУ ДФС у Волинській області попереджають, що триває проведення операції «Спирт», а тому наголошують на дотриманні вимог законодавства щодо обігу підакцизних товарів.
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Про це повідомляє ДФС у Волинській області.
Так, в ході реалізації наявної оперативної інформації щодо можливого незаконного транспортування алкоголю правоохоронці затримали вантажний транспортний засіб у одному з сіл Луцького району. В ході проведення обстеження автомобіля марки Opel Movano виявили 75 картонних коробів горілчаних напоїв з написом «Пшенична», розлитих в заборонену тару «Bag in box», без марок акцизного податку, які чоловік перевозив без жодних дозвільних документів.
За результатами проведених заходів податка міліція вилучили 750 літрів фальсифікованих горілчаних напоїв, а також транспортний засіб, яким здійснювалось незаконне транспортування підакцизу.
Згідно з попередньою оцінкою вартість вилученого майна становить майже 350 тисяч гривень.
Відносно правопорушника складено адміністративний протокол за ст.177-2 КУпАП (виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів).
Наразі проводиться весь комплекс заходів направлених на встановлення осіб причетних до такої незаконної діяльності.
В ГУ ДФС у Волинській області попереджають, що триває проведення операції «Спирт», а тому наголошують на дотриманні вимог законодавства щодо обігу підакцизних товарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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