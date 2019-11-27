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Волинянки, які купували підроблені довідки для отримання соцдопомоги, повернули державі 150 тисяч

Волинянки, які купували підроблені довідки для отримання соцдопомоги, повернули державі 150 тисяч
Волинянки повернули державі понад 150 тисяч гривень одержаної шахрайським шляхом соціальної допомоги.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Камінь_Каширська окружна прокуратура скерувала до суду з угодою про визнання винуватості обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про підроблення й використання підроблених документів, а також пособництво у підробленні документів та шахрайства (ч. 5 ст. 27 ч. 1,3 ст. 358, ч. 3,4 ст. 358, ч.1, 2 ст. 190 КК України), вчинені 48-річною та 44-річною волинянками. Слідство встановило, що жінки кілька разів купували підроблені довідки, а згодом використовували їх, аби упродовж кількох років отримувати соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям.

Таким чином старша безпідставно одержала від держави понад 50 тисяч гривень, а молодша – майже 100 тисяч гривень. У ході досудового розслідування кримінальних проваджень жінки повернули незаконно отримані кошти у бюджет.

Їм узгодили призначення покарання у виді трьох років позбавлення волі з визначенням іспитового строку кожній. Далі – слово за судом.

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Теги: шахрайство, соцдопомога
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