Волинянки, які купували підроблені довідки для отримання соцдопомоги, повернули державі 150 тисяч

Волинянки повернули державі понад 150 тисяч гривень одержаної шахрайським шляхом соціальної допомоги.Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.Камінь_Каширська окружна прокуратура скерувала до суду з угодою про визнання винуватості обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про підроблення й використання підроблених документів, а також пособництво у підробленні документів та шахрайства (ч. 5 ст. 27 ч. 1,3 ст. 358, ч. 3,4 ст. 358, ч.1, 2 ст. 190 КК України), вчинені 48-річною та 44-річною волинянками. Слідство встановило, що жінки кілька разів купували підроблені довідки, а згодом використовували їх, аби упродовж кількох років отримувати соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям.Таким чином старша безпідставно одержала від держави понад 50 тисяч гривень, а молодша – майже 100 тисяч гривень. У ході досудового розслідування кримінальних проваджень жінки повернули незаконно отримані кошти у бюджет.Їм узгодили призначення покарання у виді трьох років позбавлення волі з визначенням іспитового строку кожній. Далі – слово за судом.