Що робив очільник УПЦ (МП) Онуфрій на Волині. ФОТО

У п'ятницю, 21 травня, предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій завітав у Зимненський жіночий монастир.Про це йдеться на сторінці храму у фейсбуці.У день шанування Святого Апостола та Євангеліста Іоанна Богослова митрополит Онуфрій звершив божественну літургію. Його зустріла настоятелька монастиря ігуменя Стефана з сестрами.За літургією предстоятелю співслужили його вікарії єпископ Ірпінський Лавр та єпископ Баришівський Марк, духовенство монастиря та гості у священному сані.Окрім того, митрополит Онуфрій освятив наріжний камінь та встановив закладну грамоту у храм, що зводять при Зимненському ставропігійному жіночому монастирі. Новий храм, що постане у монастирі, будують на честь Святителя та Чудотворця Миколая. Церква функціонуватиме при регентському відділенні, де вихованки навчального закладу зможуть молитись, отримувати диригентські навички та проходити практичну роботу.