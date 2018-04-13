Що робив очільник УПЦ (МП) Онуфрій на Волині. ФОТО
Сьогодні, 16:17
У п'ятницю, 21 травня, предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій завітав у Зимненський жіночий монастир.
Про це йдеться на сторінці храму у фейсбуці.
У день шанування Святого Апостола та Євангеліста Іоанна Богослова митрополит Онуфрій звершив божественну літургію. Його зустріла настоятелька монастиря ігуменя Стефана з сестрами.
За літургією предстоятелю співслужили його вікарії єпископ Ірпінський Лавр та єпископ Баришівський Марк, духовенство монастиря та гості у священному сані.
Окрім того, митрополит Онуфрій освятив наріжний камінь та встановив закладну грамоту у храм, що зводять при Зимненському ставропігійному жіночому монастирі. Новий храм, що постане у монастирі, будують на честь Святителя та Чудотворця Миколая. Церква функціонуватиме при регентському відділенні, де вихованки навчального закладу зможуть молитись, отримувати диригентські навички та проходити практичну роботу.
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Про це йдеться на сторінці храму у фейсбуці.
У день шанування Святого Апостола та Євангеліста Іоанна Богослова митрополит Онуфрій звершив божественну літургію. Його зустріла настоятелька монастиря ігуменя Стефана з сестрами.
За літургією предстоятелю співслужили його вікарії єпископ Ірпінський Лавр та єпископ Баришівський Марк, духовенство монастиря та гості у священному сані.
Окрім того, митрополит Онуфрій освятив наріжний камінь та встановив закладну грамоту у храм, що зводять при Зимненському ставропігійному жіночому монастирі. Новий храм, що постане у монастирі, будують на честь Святителя та Чудотворця Миколая. Церква функціонуватиме при регентському відділенні, де вихованки навчального закладу зможуть молитись, отримувати диригентські навички та проходити практичну роботу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Допрацювалися підгусьники. Якби не посадили під домашній арешт Віктора, то і він навідався б до обителі. Охорона в монастирі вже давно неукраїнська.
Чия б корова мичала...
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