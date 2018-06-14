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На Волині чоловік зламав двері і вкрав з будинку 2 тисячі гривень

На Волині чоловік зламав двері і вкрав з будинку 2 тисячі гривень
Невідомий пошкодив вхідні двері будинку 29-річної жительки міста Берестечко та викрав з помешкання 2 тисячі гривень.

Сталося це 20 травня, інформує ГУНП в області.

За гарячими слідами оперативники спільно із дільничними офіцерами поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 57-річний місцевий житель. Чоловіка раніше вже неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Майже всі викрадені гроші вилучили.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням у житло. Нині йому обирають запобіжний захід – тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі.
На Волині чоловік зламав двері і вкрав з будинку 2 тисячі гривень
На Волині чоловік зламав двері і вкрав з будинку 2 тисячі гривень
На Волині чоловік зламав двері і вкрав з будинку 2 тисячі гривень

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Теги: крадіжка, гроші, пограбування
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