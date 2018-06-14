На Волині чоловік зламав двері і вкрав з будинку 2 тисячі гривень

Невідомий пошкодив вхідні двері будинку 29-річної жительки міста Берестечко та викрав з помешкання 2 тисячі гривень.Сталося це 20 травня, інформує ГУНП в області.За гарячими слідами оперативники спільно із дільничними офіцерами поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 57-річний місцевий житель. Чоловіка раніше вже неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Майже всі викрадені гроші вилучили.Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням у житло. Нині йому обирають запобіжний захід – тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі.