Поліцейський з Волині на два роки сяде у тюрму

Прокурори галузевого відділу Волинської обласної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення працівником одного з районних відділів поліції Головного управління Нацполіції у Волинській області незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Інформують, що довели причетність правоохоронця до трьох епізодів збуту канабісу масою більше 100 грам на суму понад 20 тисяч гривень.Вироком Луцького міськрайонного суду звільненого з роботи поліцейського визнали винним у вчиненні злочинів та призначили покарання у виді двох років позбавлення волі.Окрім того, його позбавили спеціального звання "старший лейтенант поліції".Зауважимо, що обвинувачений свою вину визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв правоохоронним органам у досудовому розслідуванні та викритті інших осіб, причетних до незаконного збуту наркотичних засобів.