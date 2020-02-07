Пропускали «за дзвінком»: у Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад

У Луцьку правоохоронці припинили незаконну діяльність підпільного грального закладу.Про це інформує ГУНП в області.Співробітники слідчого управління ГУНП у Волинській області спільно із працівниками Управління стратегічних розслідувань у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури викрили та припинили діяльність підпільного грального закладу. Заходи проводили в рамках досудового розслідування, відкритого за ч.2 ст.203-2 Кримінального кодексу України.Встановили, що декілька лучан з метою здійснення організації грального бізнесу облаштували під інтерактивний ігровий зал офісне приміщення на території обласного центру та обладнали певну кількість гральних місць і робоче місце адміністратора.Гральний заклад функціонував «конфіденційно». Гравців пропускали у приміщення для проведення гри, попередньо погодивши свій візит з касирами-адміністраторами в телефонному режимі. Інколи пропуск гравців здійснювався шляхом так званого «контролю обличчя» через віддалений доступ до відеокамер. До кола клієнтів інтерактивного грального закладу входили тільки перевірені гравці.20 травня правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу роти тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції у Волинській області з метою припинення злочинної діяльності провели 11 санкціонованих обшуків за адресами грального закладу, зберігання речових доказів, проживання фігурантів та транспортних засобах. Під час обшуків вилучили: системні блоки, монітори, мобільні телефони, флеш носії, сімкарти, планшети, ноутбуки, банківські картки та гроші, чорнові записи фігурантів та інші речові докази.Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно та оголошення фігурантам підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 680 до 850 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки. Триває слідство.