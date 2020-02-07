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Пропускали «за дзвінком»: у Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад

Пропускали «за дзвінком»: у Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад
У Луцьку правоохоронці припинили незаконну діяльність підпільного грального закладу.

Про це інформує ГУНП в області.

Співробітники слідчого управління ГУНП у Волинській області спільно із працівниками Управління стратегічних розслідувань у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури викрили та припинили діяльність підпільного грального закладу. Заходи проводили в рамках досудового розслідування, відкритого за ч.2 ст.203-2 Кримінального кодексу України.

Встановили, що декілька лучан з метою здійснення організації грального бізнесу облаштували під інтерактивний ігровий зал офісне приміщення на території обласного центру та обладнали певну кількість гральних місць і робоче місце адміністратора.

Гральний заклад функціонував «конфіденційно». Гравців пропускали у приміщення для проведення гри, попередньо погодивши свій візит з касирами-адміністраторами в телефонному режимі. Інколи пропуск гравців здійснювався шляхом так званого «контролю обличчя» через віддалений доступ до відеокамер. До кола клієнтів інтерактивного грального закладу входили тільки перевірені гравці.
Пропускали «за дзвінком»: у Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад

20 травня правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу роти тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції у Волинській області з метою припинення злочинної діяльності провели 11 санкціонованих обшуків за адресами грального закладу, зберігання речових доказів, проживання фігурантів та транспортних засобах. Під час обшуків вилучили: системні блоки, монітори, мобільні телефони, флеш носії, сімкарти, планшети, ноутбуки, банківські картки та гроші, чорнові записи фігурантів та інші речові докази.
Пропускали «за дзвінком»: у Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад

Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно та оголошення фігурантам підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 680 до 850 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки. Триває слідство.

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Теги: гральний заклад, Луцьк
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