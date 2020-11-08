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На частині вулиць Луцька завтра, 24 травня, не буде світла. ПЕРЕЛІК

На частині вулиць Луцька завтра, 24 травня, не буде світла. ПЕРЕЛІК
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у понеділок, 24 травня, буде вимкнена електроенергія за деякими адресами у Луцьку.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Так, світла не буде у такий час за такими адресами:

з 09:00 до 17:00 - вул. Лисенка, вул. Малоомелянівська (частково), вул. Городецька (частково), пров. 1 Малоомелянівській , вул. Сеченова (частково), вул. Старосільська, вул. Курська, вул. Мінська, вул. Тарасова, вул. Баранова (частково), вул. Гастело, вул. Тургенева, вул. Березова, вул. Революційна (частково), вул. Вербова (частково);

з 10:00 до 17:00 - вул. Старицького (частково), вул. Ковельська (частково), вул. Стефаника (частково), вул. Поштова (частково), вул. Качалова(частково), пров. Качалова, вул. Семиренка, вул. Надозеорна, пров. Надозерний, с.Зміїнець Масив «Кічкарівка», вул. Словянська , вул. Затишна, вул. Ясна, вул. Княжна, вул. Шкільна, вул. Кічкарівська (частково), вул. Чернишевського ( частково), вул. Новочерчицька (частково).

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Теги: відключення, електроенергія, світло, Луцьк
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