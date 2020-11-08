На частині вулиць Луцька завтра, 24 травня, не буде світла. ПЕРЕЛІК





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Так, світла не буде у такий час за такими адресами:



з 09:00 до 17:00 - вул. Лисенка, вул. Малоомелянівська (частково), вул. Городецька (частково), пров. 1 Малоомелянівській , вул. Сеченова (частково), вул. Старосільська, вул. Курська, вул. Мінська, вул. Тарасова, вул. Баранова (частково), вул. Гастело, вул. Тургенева, вул. Березова, вул. Революційна (частково), вул. Вербова (частково);



з 10:00 до 17:00 - вул. Старицького (частково), вул. Ковельська (частково), вул. Стефаника (частково), вул. Поштова (частково), вул. Качалова(частково), пров. Качалова, вул. Семиренка, вул. Надозеорна, пров. Надозерний, с.Зміїнець Масив «Кічкарівка», вул. Словянська , вул. Затишна, вул. Ясна, вул. Княжна, вул. Шкільна, вул. Кічкарівська (частково), вул. Чернишевського ( частково), вул. Новочерчицька (частково).



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у понеділок, 24 травня, буде вимкнена електроенергія за деякими адресами у Луцьку.Про це повідомляє Луцька міська рада.Так, світла не буде у такий час за такими адресами:з 09:00 до 17:00 - вул. Лисенка, вул. Малоомелянівська (частково), вул. Городецька (частково), пров. 1 Малоомелянівській , вул. Сеченова (частково), вул. Старосільська, вул. Курська, вул. Мінська, вул. Тарасова, вул. Баранова (частково), вул. Гастело, вул. Тургенева, вул. Березова, вул. Революційна (частково), вул. Вербова (частково);з 10:00 до 17:00 - вул. Старицького (частково), вул. Ковельська (частково), вул. Стефаника (частково), вул. Поштова (частково), вул. Качалова(частково), пров. Качалова, вул. Семиренка, вул. Надозеорна, пров. Надозерний, с.Зміїнець Масив «Кічкарівка», вул. Словянська , вул. Затишна, вул. Ясна, вул. Княжна, вул. Шкільна, вул. Кічкарівська (частково), вул. Чернишевського ( частково), вул. Новочерчицька (частково).Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються за Вашою адресою, підписуйтесь на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).

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