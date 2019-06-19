На Одещині подружжя «педагогів» викрили на розбещенні дітей. ФОТО. ВІДЕО

На Одещині викрили подружжя "педагогів", які під приводом індивідуальних занять із дошкільної підготовки дітей, вчиняли над ними сексуальне насильство.Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.Працівники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, слідчого управління та міграційної поліції Одещини викрили двох мешканців Біляєвського району на вчиненні особливо тяжкого злочину.‌53-річна жінка організувала приватні уроки психолога-логопеда з підготовки діток до школи. Батьки приводили малюків на індивідуальні заняття, залишаючи наодинці з "педагогом". Однак, як виявилося, жінка підбирала та схиляла діток до участі у сексуальних іграх зі своїм 57-річним чоловіком.Користуючись безпорадністю дітей, чоловік вчиняв над ними сексуальне насильство. Свої «розваги» зловмисник знімав на мобільний телефон.Аби діти не розповіли батькам про розпусні «забавки», дружина педофіла вдавалася до прийомів психологічного тиску, залякуючи їх.Правоохоронці зібрали доказову базу щодо розбещення двох діток, 2015 та 2017 років народження.Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігурантів працівники поліції, за процесуального керівництва обласної прокуратури, вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації та мобільні телефони.Подружжю оголосили про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. За вчинений злочин зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ятнадцять років або довічно.Наразі до суду подали лопотання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.