вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Одещині подружжя «педагогів» викрили на розбещенні дітей. ФОТО. ВІДЕО

На Одещині подружжя «педагогів» викрили на розбещенні дітей. ФОТО. ВІДЕО
На Одещині викрили подружжя "педагогів", які під приводом індивідуальних занять із дошкільної підготовки дітей, вчиняли над ними сексуальне насильство.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Працівники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, слідчого управління та міграційної поліції Одещини викрили двох мешканців Біляєвського району на вчиненні особливо тяжкого злочину.

‌53-річна жінка організувала приватні уроки психолога-логопеда з підготовки діток до школи. Батьки приводили малюків на індивідуальні заняття, залишаючи наодинці з "педагогом". Однак, як виявилося, жінка підбирала та схиляла діток до участі у сексуальних іграх зі своїм 57-річним чоловіком.

Користуючись безпорадністю дітей, чоловік вчиняв над ними сексуальне насильство. Свої «розваги» зловмисник знімав на мобільний телефон.

Аби діти не розповіли батькам про розпусні «забавки», дружина педофіла вдавалася до прийомів психологічного тиску, залякуючи їх.

Правоохоронці зібрали доказову базу щодо розбещення двох діток, 2015 та 2017 років народження.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігурантів працівники поліції, за процесуального керівництва обласної прокуратури, вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації та мобільні телефони.

Подружжю оголосили про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. За вчинений злочин зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ятнадцять років або довічно.

Наразі до суду подали лопотання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



На Одещині подружжя «педагогів» викрили на розбещенні дітей. ФОТО. ВІДЕО
На Одещині подружжя «педагогів» викрили на розбещенні дітей. ФОТО. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Одещина, подружжя, сексуальне насильство, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Одещині подружжя «педагогів» викрили на розбещенні дітей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:40
ЗНО з хімії у Луцьку: одного учасника не допустили до тестування
Сьогодні, 20:21
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 22 травня
Сьогодні, 20:00
Неподалік Луцька в авто виявили чоловіків, які вживали наркотики
Сьогодні, 19:25
Як і коли відбуватимуться випускні у школах та садочках Володимир-Волинської громади
Сьогодні, 19:02
Схожі новини
«Вони для нас не чужі»: подружжя з Волині виховує 9 прийомних дітей «Вони для нас не чужі»: подружжя з Волині виховує 9 прийомних дітей
08 травень, 11:42
На Одещині, де шість днів шукають дівчинку, зникла ще одна дитина На Одещині, де шість днів шукають дівчинку, зникла ще одна дитина
19 червень, 2019, 05:16
Мати замкнула вдома голодних та хворих дітей і пішла пиячити. ВІДЕО Мати замкнула вдома голодних та хворих дітей і пішла пиячити. ВІДЕО
24 жовтень, 2018, 18:08
Подружжя з Луцька всиновило двох дітей з Миколаєва Подружжя з Луцька всиновило двох дітей з Миколаєва
27 червень, 2017, 14:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медики волинської «швидкої» драйвово станцювали біля замку Любарта та центрального парку. ВІДЕО
Сьогодні, 17:19
 1
За скільки у Луцьку можна прогулятися Стиром на катері
Сьогодні, 12:40
 1
На Одещині подружжя «педагогів» викрили на розбещенні дітей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:40
 0
ЗНО з хімії у Луцьку: одного учасника не допустили до тестування
Сьогодні, 20:21
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 22 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8