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Як і коли відбуватимуться випускні у школах та садочках Володимир-Волинської громади

Як і коли відбуватимуться випускні у школах та садочках Володимир-Волинської громади
Визначились із датами та форматом проведення випускних у школах та садочках Володимир-Волинської громади.

Про це повідомляє Володимир-Волинська міська рада.

21 травня у міській раді відбулась нарада за участю керівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів громади. Ініціювали зустріч заступник міського голови Андрій Гудим разом із начальником управління освіти, молоді та спорту В'ячеславом Петруком, щоб обговорити дати та формат проведення випускних урочистостей.

Випускні свята у ЗДО громади відбуватимуться з 26 по 28 травня. У зв’язку із карантинними обмеженнями, на урочистостях, котрі зазвичай проходять у музичних залах садочків, присутнім зможе бути лише один із батьків. Андрій Гудим запропонував для проведення свят у садочках зали РБК або КМЦ, де площа значно більша, проте такий варіант керівники ЗДО не підтримали, посилаючись на вікові особливості дітей, які можуть дезорієнтуватись на сцені, де жодного разу не репетирували. Тож прийняли рішення, якщо дозволятимуть погодні умови, проводити святкування випускних свят на подвір’ях садочків. В разі негоди свято відбуватиметься у приміщенні з обмеженою кількістю глядачів.

Свято останнього дзвоника у школах міста відбудеться 8 червня, в Ласкові зі школою попрощаються 9 червня, а в Суходолах - 10-го. Випускні в 9-х класах відбудуться 15 червня, а в 11-х класах – 25-го.

Урочисте вручення дипломів із відзнакою випускникам-медалістам відбудеться на площі Героїв. За несприятливих погодних умов урочистості будуть перенесені у приміщення РБК.

Обговорили на нараді і формат святкування Дня захисту дітей. Масових заходів цього дня в місті не відбуватиметься, тож кожен навчальний заклад проводитиме конкурси та забави у межах своєї школи чи садочка.

Фото - ілюстративне

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Теги: Володимир-Волинська громада, випускні, дата, формат
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