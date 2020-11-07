ЗНО з хімії у Луцьку: одного учасника не допустили до тестування





Зі слів відповідальної за ЗНО у цьому пункті тестування Оксани Коваль, в одного учня вилучили мобільний телефон. До тестування його не допустили, повідомляє



83 абітурієнти, які виявили бажання пройти тестування з хімії – нині не з’явилися до пункту тестування у Луцьку. Усього на цей предмет зареєструвалося 349 учнів. Складали іспит прийшло 266 учасників, — розповіла завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко.



У приміщення учасникам ЗНО дозволили заходити з 10-ї 15-ть. При вході усім вимірювали температуру. Вище 37,3 ні в кого не виявили.



Цьогоріч в області один пункт тестування з хімії, минулого року було два, хоча кількість учасників ЗНО не зменшилась, — каже Алла Корнейко.



Тести з хімії складали у 24 аудиторіях по 15 учасників у кожній, — розповів відповідальний за пункт тестування Олег Ковальчук. Каже: усіма необхідними засобами захисту — забезпечені.



На виконання завдань з хімії учасники зовнішнього незалежного оцінювання мали дві з половиною години.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 травня розпочалась основна сесія ЗНО. В гімназії №21 обласного центру абітурієнти складали перший іспит з хімії.Зі слів відповідальної за ЗНО у цьому пункті тестування, в одного учня вилучили мобільний телефон. До тестування його не допустили, повідомляє "Суспільне Волині". 83 абітурієнти, які виявили бажання пройти тестування з хімії – нині не з’явилися до пункту тестування у Луцьку. Усього на цей предмет зареєструвалося 349 учнів. Складали іспит прийшло 266 учасників, — розповіла завідувачка центру ЗНО та моніторингових дослідженьУ приміщення учасникам ЗНО дозволили заходити з 10-ї 15-ть. При вході усім вимірювали температуру. Вище 37,3 ні в кого не виявили.Цьогоріч в області один пункт тестування з хімії, минулого року було два, хоча кількість учасників ЗНО не зменшилась, — каже Алла Корнейко.Тести з хімії складали у 24 аудиторіях по 15 учасників у кожній, — розповів відповідальний за пункт тестування Олег Ковальчук. Каже: усіма необхідними засобами захисту — забезпечені.На виконання завдань з хімії учасники зовнішнього незалежного оцінювання мали дві з половиною години.

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