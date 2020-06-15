«Kyiv Sky» – вершина комфортного життя*
Сьогодні, 10:02
Преміум-життя у Луцьку – це коли ви можете дозволити собі найкраще.
«Kyiv Sky» — новий проєкт компанії «Єврохолдінг», забудовника житлових комплексів «Яровиця» та «Dream Town». Кожен проєкт компанії є концептуальним, не виняток і «Kyiv Sky» — комплекс, що задовольняє максимальні прагнення людини до вершин комфорту.
«Kyiv Sky» — сучасний висотний житловий комплекс з витонченою архітектурою, розташований у престижному динамічному районі міста, для тих, хто цінує якість життя. Легкість скляних форм, натуральне світло, розкривають розкіш сучасного житлового комплеку «Kyiv Sky». Комфортні умови проживання продумані до найменших деталей: від панорамних вітражів до ніжного цвіту сакури на красивому подвір’ї.
Уже стартував продаж квартир у новому комплексі. Тож розповідаємо, що очікує майбутніх мешканців ЖК «Kyiv Sky».
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1. Сучасний та мегакомфортний простір із спеціально відведеними відпочинковими зонами, облаштованими майданчиками для любителів активних занять спортом, дитячими майданчиками, стильним ландшафтним дизайном усієї території.
2. Кожен з власників квартири в «Kyiv Sky» може відчути себе на висоті у буквальному сенсі, адже з вікон та терас відкриваються неймовірні панорами міста (Київський майдан, парк), романтичні заходи сонця з видом на наше чудове місто, які можна спостерігати за чашечкою арамотної кави, з музикою та близькими людьми.
3. Менше авто — більше зелені та чистого повітря. Зручні підземні паркінги та швидкісні, безшумні ліфти додадуть комфорту, що стане нормою життя.
4. Поруч є усе для комфортного життя: торговельні мережі, школи та садочки, бізнес-центри, зручне транспортне сполучення.
5. Продумане планування з можливістю змінювати його на етапі будівництва. Різні формати житла: смарт-квартири, євродвійки та євротрійки, дворівневі квартири, пентхауси.
Якщо ви в пошуках ідеального приміщення під власний бізнес чи то під офіс, то в «Kyiv Sky» готові запропонувати найкращі варіанти комерційної нерухомості в місті.
Тут є комерційні приміщення з можливістю вільного планування простору, паркінг, панорамні вікна та велика прохідність.
У «Kyiv Sky» прагнуть створити простір, який сприятиме розвитку та руху вперед, стане місцем для фізичного й емоційного відновлення.
Консультаційний центр KYIV SKY: 067 442 09 09, kyiv-sky.com.ua
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«Kyiv Sky» — новий проєкт компанії «Єврохолдінг», забудовника житлових комплексів «Яровиця» та «Dream Town». Кожен проєкт компанії є концептуальним, не виняток і «Kyiv Sky» — комплекс, що задовольняє максимальні прагнення людини до вершин комфорту.
«Kyiv Sky» — сучасний висотний житловий комплекс з витонченою архітектурою, розташований у престижному динамічному районі міста, для тих, хто цінує якість життя. Легкість скляних форм, натуральне світло, розкривають розкіш сучасного житлового комплеку «Kyiv Sky». Комфортні умови проживання продумані до найменших деталей: від панорамних вітражів до ніжного цвіту сакури на красивому подвір’ї.
Уже стартував продаж квартир у новому комплексі. Тож розповідаємо, що очікує майбутніх мешканців ЖК «Kyiv Sky».
⠀
1. Сучасний та мегакомфортний простір із спеціально відведеними відпочинковими зонами, облаштованими майданчиками для любителів активних занять спортом, дитячими майданчиками, стильним ландшафтним дизайном усієї території.
2. Кожен з власників квартири в «Kyiv Sky» може відчути себе на висоті у буквальному сенсі, адже з вікон та терас відкриваються неймовірні панорами міста (Київський майдан, парк), романтичні заходи сонця з видом на наше чудове місто, які можна спостерігати за чашечкою арамотної кави, з музикою та близькими людьми.
3. Менше авто — більше зелені та чистого повітря. Зручні підземні паркінги та швидкісні, безшумні ліфти додадуть комфорту, що стане нормою життя.
4. Поруч є усе для комфортного життя: торговельні мережі, школи та садочки, бізнес-центри, зручне транспортне сполучення.
5. Продумане планування з можливістю змінювати його на етапі будівництва. Різні формати житла: смарт-квартири, євродвійки та євротрійки, дворівневі квартири, пентхауси.
Якщо ви в пошуках ідеального приміщення під власний бізнес чи то під офіс, то в «Kyiv Sky» готові запропонувати найкращі варіанти комерційної нерухомості в місті.
Тут є комерційні приміщення з можливістю вільного планування простору, паркінг, панорамні вікна та велика прохідність.
У «Kyiv Sky» прагнуть створити простір, який сприятиме розвитку та руху вперед, стане місцем для фізичного й емоційного відновлення.
Консультаційний центр KYIV SKY: 067 442 09 09, kyiv-sky.com.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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