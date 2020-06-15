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«Kyiv Sky» – вершина комфортного життя*

«Kyiv Sky» – вершина комфортного життя*
Преміум-життя у Луцьку – це коли ви можете дозволити собі найкраще.

«Kyiv Sky» — новий проєкт компанії «Єврохолдінг», забудовника житлових комплексів «Яровиця» та «Dream Town». Кожен проєкт компанії є концептуальним, не виняток і «Kyiv Sky» — комплекс, що задовольняє максимальні прагнення людини до вершин комфорту.

«Kyiv Sky» — сучасний висотний житловий комплекс з витонченою архітектурою, розташований у престижному динамічному районі міста, для тих, хто цінує якість життя. Легкість скляних форм, натуральне світло, розкривають розкіш сучасного житлового комплеку «Kyiv Sky». Комфортні умови проживання продумані до найменших деталей: від панорамних вітражів до ніжного цвіту сакури на красивому подвір’ї.
«Kyiv Sky» – вершина комфортного життя*

Уже стартував продаж квартир у новому комплексі. Тож розповідаємо, що очікує майбутніх мешканців ЖК «Kyiv Sky».

1. Сучасний та мегакомфортний простір із спеціально відведеними відпочинковими зонами, облаштованими майданчиками для любителів активних занять спортом, дитячими майданчиками, стильним ландшафтним дизайном усієї території.

2. Кожен з власників квартири в «Kyiv Sky» може відчути себе на висоті у буквальному сенсі, адже з вікон та терас відкриваються неймовірні панорами міста (Київський майдан, парк), романтичні заходи сонця з видом на наше чудове місто, які можна спостерігати за чашечкою арамотної кави, з музикою та близькими людьми.

3. Менше авто — більше зелені та чистого повітря. Зручні підземні паркінги та швидкісні, безшумні ліфти додадуть комфорту, що стане нормою життя.

4. Поруч є усе для комфортного життя: торговельні мережі, школи та садочки, бізнес-центри, зручне транспортне сполучення.

5. Продумане планування з можливістю змінювати його на етапі будівництва. Різні формати житла: смарт-квартири, євродвійки та євротрійки, дворівневі квартири, пентхауси.

Якщо ви в пошуках ідеального приміщення під власний бізнес чи то під офіс, то в «Kyiv Sky» готові запропонувати найкращі варіанти комерційної нерухомості в місті.

Тут є комерційні приміщення з можливістю вільного планування простору, паркінг, панорамні вікна та велика прохідність.

У «Kyiv Sky» прагнуть створити простір, який сприятиме розвитку та руху вперед, стане місцем для фізичного й емоційного відновлення.

Консультаційний центр KYIV SKY: 067 442 09 09, kyiv-sky.com.ua
«Kyiv Sky» – вершина комфортного життя*

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Теги: Kyiv Sky, оселя, квартира, житло
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