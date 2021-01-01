Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 22 травня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 22 травня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22° тепла.
У Луцьку завтар, у суботу, синоптико прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 19-21° тепла.
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Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22° тепла.
У Луцьку завтар, у суботу, синоптико прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 19-21° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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