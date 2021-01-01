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Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 22 травня

Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 22 травня
У Волинській області завтра, 22 травня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22° тепла.

У Луцьку завтар, у суботу, синоптико прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 19-21° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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