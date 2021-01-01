«Волинь» не втримала перемогу та фактично втратила шанси на вихід в УПЛ





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Матч розпочався для лучан максимально вдало. Зі стартових хвилин підопічні Василя Сачка розпочали поєдинок першим номером і швидко знайшли свій шанс. Голкіпер «пивоварів» Василь Литвиненко не порозумівся зі своїм оборонцем. Воротар залишився далеко від свого посту, й цим скористався Богдан Оринчак, котрий забив 10-й гол за «Волинь» у чемпіонаті. Надалі «хрестоносці» надійно взяли гру під контроль. Багато моментів лучани не створювали, але потенційні непогані нагоди збільшити рахунок виникали. Кілька разів воротам Литвиненка загрожував Євген Протасов, також турбував голкіпера В’ячеслав Шарпар. Натомість Віталій Неділько у першому таймі тільки одного разу серйозно вступив у гру, коли на 18 хвилині відбив удар упритул. Вже перед свистком на перерву непогано штрафний з метрів 24 виконав Олександр Батальський, але трохи неточно, та й Неділько усе контролював.



Після перерви у складі «пивоварів» відбулася подвійна заміна, «Оболонь» зі старту другого тайму пішла великими силами в атаку. Сергій Суханов почав розривати лівий фланг оборони «Волині» й створив класний момент для Олексія Щебетуна, однак в останню мить удар форварда «пивоварів» заблокував оборонець. Проте це тільки відтягнуло гол. Господарі поля отримали право на кутовий, і Батальський переграв усіх у повітрі та головою відправив м’яч у сітку.



Далі пішла гра на зустрічних курсах. Де свої шанси мали і господарі і гості. У лучан на 70-й хвилині 100-відсотковий шанс оформити «дубль», проте ре влучив у ворота з убивчої позиції.



У заключному відрізку матчу «Волинь» спробувала вдатися до штурму воріт. Але лише напоролася на масу гострих контрвипадів. Всі надії лучан вирвати перемогу господарі поля могли поховати на 76-й хвилині, коли кияни виходили в контратаку два в один. «Пивовари» відіграли оборонця, завершальний удар прийшовся у стійку воріт, повторний удар відбив Неділько. Ще через хвилину голкіпер лучан парирував удар Мединського і знову видер м’яч з ніг Батальського, не дозволивши зіграти тому на добиванні. Але Батальський таки не пішов з поля без другого гола. Форвард «Оболоні» знову відзначився ударом головою. Гол вийшов надзвичайно гарним. М’яч уже практично пролетів над нападником, але він зміг відхилити корпус і, уже падаючи, сильно пробив у проти хід Недільку у дальній кут.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька "Волинь" на останніх хвилинах втратила очки в матчі проти київської "Оболоні-Бровар" та практично унеможливила своє підвищення в класі.Про це повідомляє "Вісник і Ко". Матч розпочався для лучан максимально вдало. Зі стартових хвилин підопічнірозпочали поєдинок першим номером і швидко знайшли свій шанс. Голкіпер «пивоварів» Василь Литвиненко не порозумівся зі своїм оборонцем. Воротар залишився далеко від свого посту, й цим скористався, котрий забив 10-й гол за «Волинь» у чемпіонаті. Надалі «хрестоносці» надійно взяли гру під контроль. Багато моментів лучани не створювали, але потенційні непогані нагоди збільшити рахунок виникали. Кілька разів воротам Литвиненка загрожував, також турбував голкіпераНатомістьу першому таймі тільки одного разу серйозно вступив у гру, коли на 18 хвилині відбив удар упритул. Вже перед свистком на перерву непогано штрафний з метрів 24 виконав Олександр Батальський, але трохи неточно, та й Неділько усе контролював.Після перерви у складі «пивоварів» відбулася подвійна заміна, «Оболонь» зі старту другого тайму пішла великими силами в атаку. Сергій Суханов почав розривати лівий фланг оборони «Волині» й створив класний момент для Олексія Щебетуна, однак в останню мить удар форварда «пивоварів» заблокував оборонець. Проте це тільки відтягнуло гол. Господарі поля отримали право на кутовий, і Батальський переграв усіх у повітрі та головою відправив м’яч у сітку.Далі пішла гра на зустрічних курсах. Де свої шанси мали і господарі і гості. У лучан на 70-й хвилині 100-відсотковий шанс оформити «дубль», проте ре влучив у ворота з убивчої позиції.У заключному відрізку матчу «Волинь» спробувала вдатися до штурму воріт. Але лише напоролася на масу гострих контрвипадів. Всі надії лучан вирвати перемогу господарі поля могли поховати на 76-й хвилині, коли кияни виходили в контратаку два в один. «Пивовари» відіграли оборонця, завершальний удар прийшовся у стійку воріт, повторний удар відбив Неділько. Ще через хвилину голкіпер лучан парирував удар Мединського і знову видер м’яч з ніг Батальського, не дозволивши зіграти тому на добиванні. Але Батальський таки не пішов з поля без другого гола. Форвард «Оболоні» знову відзначився ударом головою. Гол вийшов надзвичайно гарним. М’яч уже практично пролетів над нападником, але він зміг відхилити корпус і, уже падаючи, сильно пробив у проти хід Недільку у дальній кут.

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