У селі на Волині через брак грошей закривають школу. ВІДЕО





Про це Валентина Блаватна.



Нині в Михлинській школі працює 12 педагогів, навчається 42 учні.У випадку закриття Михлинської школи, учнів пропонують довозити на навчання шкільними автобусами за 5 км у школу сусіднього села Угринів.



Директорка каже: на наступний навчальний рік першокласників у школі не буде через відсутність достатньої кількості дітей шестирічного віку. Малокомплектність школи, каже Валентина Блаватна, – одна з причин її закриття.



Школі також бракує матеріально-технічної бази Приміщення збудоване 1967 року, зараз потребує капітального ремонту. Тут немає внутрішнього санвузла, актової і спортивної зали, їдальня не відповідає санітарним нормам.



Попри все батьки просять зберегти заклад освіти. "Всіма силами треба добиватися, щоб тільки школа була. Тяжко, якщо підуть звідси діти, бо якщо нема школи – нема села", – каже мама дев'яти дітей Неоніла Луцюк.



Після реформи децентралізації Михлинська школа перейшла на баланс Городищенської тергромади. Місцева староста Яніна Онищук розповіла - рік навчання одного учня вартує 47 тисяч гривень. Для функціонування Михлинської школи в рік потрібно понад два мільйони гривень.



"Іде реформа, ніде не можемо від того втекти. Не вистачає на всі школи коштів. Об’єдналося 21 село. Ми стали заручниками реформи", – каже староста.



Аби школу не закривали, місцеві жителі зібрали підписи з проханням її зберегти. Батьки школярів провели біля сільського клубу збори. Представники Городищенської тергромади на зустріч із жителями села Михлин не прийшли.



Заступник голови ТГ Іван Пікун розповів Суспільному: рішення закрити школу обґрунтоване фінансово. "Якщо не буде освітньої субвенції на школи села Михлин і Бережанки. Це додатково 5 млн. В розмірі 35 млн власних доходів це колосальні кошти", – розповідає голова ГТ.



Остаточне рішення про долю школи прийматимуть депутати сільської ради Городищенської ТГ під час чергової сесії, яка відбудеться 25-го травня.







Нагадаємо, на Волині – понад 100 малокомплектних шкіл, повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Людмила Плахотна. Третину з них територіальні громади можуть оптимізувати. 13 травня у селі Бережанка Луцького району місцеві жителі теж виступили проти закриття місцевої школи. Навчальний заклад у Городищенській громаді планують ліквідувати, а 40 учнів – перевести до ліцею у сусідньому селі Шклинь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі села Михлин Городищенської тергромади провели збори на підтримку місцевої школи. Задля економії коштів навчальний заклад планують закрити.Про це Суспільному розповіла директоркаНині в Михлинській школі працює 12 педагогів, навчається 42 учні.У випадку закриття Михлинської школи, учнів пропонують довозити на навчання шкільними автобусами за 5 км у школу сусіднього села Угринів.Директорка каже: на наступний навчальний рік першокласників у школі не буде через відсутність достатньої кількості дітей шестирічного віку. Малокомплектність школи, каже Валентина Блаватна, – одна з причин її закриття.Школі також бракує матеріально-технічної бази Приміщення збудоване 1967 року, зараз потребує капітального ремонту. Тут немає внутрішнього санвузла, актової і спортивної зали, їдальня не відповідає санітарним нормам.Попри все батьки просять зберегти заклад освіти. "Всіма силами треба добиватися, щоб тільки школа була. Тяжко, якщо підуть звідси діти, бо якщо нема школи – нема села", – каже мама дев'яти дітей Неоніла Луцюк.Після реформи децентралізації Михлинська школа перейшла на баланс Городищенської тергромади. Місцева староста Яніна Онищук розповіла - рік навчання одного учня вартує 47 тисяч гривень. Для функціонування Михлинської школи в рік потрібно понад два мільйони гривень."Іде реформа, ніде не можемо від того втекти. Не вистачає на всі школи коштів. Об’єдналося 21 село. Ми стали заручниками реформи", – каже староста.Аби школу не закривали, місцеві жителі зібрали підписи з проханням її зберегти. Батьки школярів провели біля сільського клубу збори. Представники Городищенської тергромади на зустріч із жителями села Михлин не прийшли.Заступник голови ТГ Іван Пікун розповів Суспільному: рішення закрити школу обґрунтоване фінансово. "Якщо не буде освітньої субвенції на школи села Михлин і Бережанки. Це додатково 5 млн. В розмірі 35 млн власних доходів це колосальні кошти", – розповідає голова ГТ.Остаточне рішення про долю школи прийматимуть депутати сільської ради Городищенської ТГ під час чергової сесії, яка відбудеться 25-го травня.Нагадаємо, на Волині – понад 100 малокомплектних шкіл, повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Людмила Плахотна. Третину з них територіальні громади можуть оптимізувати. 13 травня у селі Бережанка Луцького району місцеві жителі теж виступили проти закриття місцевої школи. Навчальний заклад у Городищенській громаді планують ліквідувати, а 40 учнів – перевести до ліцею у сусідньому селі Шклинь.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію