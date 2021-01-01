200 волинян взяли в руки автомати та вправлялися в стрільбі. ВІДЕО





Про це



На полігоні – стрілецькі батальйони, окремий взвод, який захищатиме честь бригади на змаганнях резервістів. Також запросили команду ліцеїстів, яка виборола перше місце в Україні, в Харкові по військово-прикладному спорту.



Хто приїхав на навчання

О 9-ій ранку резервісти вишикувалися на командному пункті, що на полігоні у Володимирі-Волинському.



У зборах взяли участь дві сотні чоловіків та жінок з усіх районів області, віком від 18 до 60 років. Серед учасників – Анна Зеркуа – родом з Каменя-Каширського. У майбутньому дівчина планує укласти контракт зі Збройними Силами України. Каже, що автомат не такий важкий, як вона собі уявляла.



Чого навчали



Командир Волинської бригади територіальної оборони Олександр Скумбрій каже, що у сотій бригаді тероборони, частина з яких бере участь у цих зборах, нараховується до 4 тисяч резервістів. Вони опановують теоретичні та практичні уміння бою.



Теоретичні та практичні заняття побудовані на виконанні вправ зі стрільби. Резервісти практикувались у стрільбі зі стрілецької зброї – пістолет Макарова для офіцерів і автомат Калашникова і РПК. Вчились збирати та розбирати автомат на швидкість.



Руслан Шамук — колишній військовий. На військові збори приїжджає не вперше. Цього разу взяв свого побратима Анатолія Ткачука. Чоловіки за 12 секунд складають автомат Калашникова, а за 35 секунд його розкладають. Кажуть, що це просто: "Спочатку від’єднуємо магазин, далі компенсатор, далі шомпол, контрольний спуск. Знімаємо кришку ствольної коробки, зворотний механізм, затвор і все, автомат розібраний".



Також для військовозобов’язаних проводили навчання з тактичної медицини та підготовки. Парамедик Святослав Савич навчав резервістів надавати першу меддопомогу в бойових умовах, накладати медичний жгут.



Яку техніку показали



Резервістам показали бойову техніку різних військових підрозділів. Серед них — мобільний тепловізійний комплекс спеціального призначення. Керівник відділення інформаційної системи Луцького прикордонного загону Тарас Федевич розповів, що цей автомобіль забезпечує приховане переміщення прикордонних нарядів по дорозі та болотистій місцевості. Він може зберігати на сервер відео з виявлення осіб та записувати інформацію.



Броньований автомобіль українського виробництва призначений для ведення бойових дій переважно в місті, — розповів начальник відділу Луцького прикордонного загону Сергій Безушкевич. Каже: це — ефективна, швидка машина, яка швидко набирає обороти. Вона вміщає шість військових.



До заходу залучили рятувальників, поліцейських, медиків і прикордонників. Стрілецький день тривав протягом дня.



Нагадаємо, весняний призов в Україні розпочався 1 квітня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський 24 лютого.У ЗСУ повідомили, що до червня 2021 року на строкову військову службу буде призвано 6,5 тисяч людей, що на 2,5 тисячі людей менше, ніж торік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дві сотні волинян взяли участь у єдиному стрілецькому дні. Він відбувся на полігоні у Володимирі-Волинському у рамках дня резервіста.Про це Суспільному розповів обласний військовий командир Роман Кулик.На полігоні – стрілецькі батальйони, окремий взвод, який захищатиме честь бригади на змаганнях резервістів. Також запросили команду ліцеїстів, яка виборола перше місце в Україні, в Харкові по військово-прикладному спорту.О 9-ій ранку резервісти вишикувалися на командному пункті, що на полігоні у Володимирі-Волинському.У зборах взяли участь дві сотні чоловіків та жінок з усіх районів області, віком від 18 до 60 років. Серед учасників – Анна Зеркуа – родом з Каменя-Каширського. У майбутньому дівчина планує укласти контракт зі Збройними Силами України. Каже, що автомат не такий важкий, як вона собі уявляла.Командир Волинської бригади територіальної оборони Олександр Скумбрій каже, що у сотій бригаді тероборони, частина з яких бере участь у цих зборах, нараховується до 4 тисяч резервістів. Вони опановують теоретичні та практичні уміння бою.Теоретичні та практичні заняття побудовані на виконанні вправ зі стрільби. Резервісти практикувались у стрільбі зі стрілецької зброї – пістолет Макарова для офіцерів і автомат Калашникова і РПК. Вчились збирати та розбирати автомат на швидкість.— колишній військовий. На військові збори приїжджає не вперше. Цього разу взяв свого побратима Анатолія Ткачука. Чоловіки за 12 секунд складають автомат Калашникова, а за 35 секунд його розкладають. Кажуть, що це просто: "Спочатку від’єднуємо магазин, далі компенсатор, далі шомпол, контрольний спуск. Знімаємо кришку ствольної коробки, зворотний механізм, затвор і все, автомат розібраний".Також для військовозобов’язаних проводили навчання з тактичної медицини та підготовки. Парамедик Святослав Савич навчав резервістів надавати першу меддопомогу в бойових умовах, накладати медичний жгут.Резервістам показали бойову техніку різних військових підрозділів. Серед них — мобільний тепловізійний комплекс спеціального призначення. Керівник відділення інформаційної системи Луцького прикордонного загону Тарас Федевич розповів, що цей автомобіль забезпечує приховане переміщення прикордонних нарядів по дорозі та болотистій місцевості. Він може зберігати на сервер відео з виявлення осіб та записувати інформацію.Броньований автомобіль українського виробництва призначений для ведення бойових дій переважно в місті, — розповів начальник відділу Луцького прикордонного загону Сергій Безушкевич. Каже: це — ефективна, швидка машина, яка швидко набирає обороти. Вона вміщає шість військових.До заходу залучили рятувальників, поліцейських, медиків і прикордонників. Стрілецький день тривав протягом дня.Нагадаємо, весняний призов в Україні розпочався 1 квітня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський 24 лютого.У ЗСУ повідомили, що до червня 2021 року на строкову військову службу буде призвано 6,5 тисяч людей, що на 2,5 тисячі людей менше, ніж торік.

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