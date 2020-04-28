Українці зможуть розмитнити «євробляхи» через «Дію»





Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, - повідомляє



"Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за допомогою смартфону — через портал та застосунок "Дія", — написав він.



За його словами, це "усуне бюрократичні перепони, мінімізує людський фактор й викорінить корупцію", що стане поштовхом до реформи митниці.



Також Шмигаль доручив Міністерству фінансів та Мінцифри опрацювати й подати остаточні пропозиції до зазначеного проєкту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 травня на нараді "Офісу простих рішень та результатів", Міністерства цифрової трансформації та Міністерством фінансів погодили проєкт закону, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів через застосунок "Дія".Про це повідомив прем'єр-міністру своєму Telegram-каналі, - повідомляє Суспільне "Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за допомогою смартфону — через портал та застосунок "Дія", — написав він.За його словами, це "усуне бюрократичні перепони, мінімізує людський фактор й викорінить корупцію", що стане поштовхом до реформи митниці.Також Шмигаль доручив Міністерству фінансів та Мінцифри опрацювати й подати остаточні пропозиції до зазначеного проєкту.

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