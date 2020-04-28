Українці зможуть розмитнити «євробляхи» через «Дію»
21 травень, 23:34
21 травня на нараді "Офісу простих рішень та результатів", Міністерства цифрової трансформації та Міністерством фінансів погодили проєкт закону, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів через застосунок "Дія".
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, - повідомляє Суспільне.
"Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за допомогою смартфону — через портал та застосунок "Дія", — написав він.
За його словами, це "усуне бюрократичні перепони, мінімізує людський фактор й викорінить корупцію", що стане поштовхом до реформи митниці.
Також Шмигаль доручив Міністерству фінансів та Мінцифри опрацювати й подати остаточні пропозиції до зазначеного проєкту.
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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, - повідомляє Суспільне.
"Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за допомогою смартфону — через портал та застосунок "Дія", — написав він.
За його словами, це "усуне бюрократичні перепони, мінімізує людський фактор й викорінить корупцію", що стане поштовхом до реформи митниці.
Також Шмигаль доручив Міністерству фінансів та Мінцифри опрацювати й подати остаточні пропозиції до зазначеного проєкту.
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