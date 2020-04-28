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Українці зможуть розмитнити «євробляхи» через «Дію»

Українці зможуть розмитнити «євробляхи» через «Дію»
21 травня на нараді "Офісу простих рішень та результатів", Міністерства цифрової трансформації та Міністерством фінансів погодили проєкт закону, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів через застосунок "Дія".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, - повідомляє Суспільне.

"Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за допомогою смартфону — через портал та застосунок "Дія", — написав він.

За його словами, це "усуне бюрократичні перепони, мінімізує людський фактор й викорінить корупцію", що стане поштовхом до реформи митниці.

Також Шмигаль доручив Міністерству фінансів та Мінцифри опрацювати й подати остаточні пропозиції до зазначеного проєкту.

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Теги: Україна, євробляхи, розмитнення
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