Повідомили графік «літнього» закриття дитсадків у Володимирі
Сьогодні, 22:59
Управління освіти молоді та спорту Володимир-Волинського міськвиконкому повідомило графік проведення поточних peмонтів та функціонування закладiв дошкiльної освiти громади у лiтнiй перiод.
Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Враховуючи значне зменшення кiлькостi дiтей у закладах дошкiльної освiти пiд час лiтнього перiоду, у зв’язку з проведенням капiтальних та поточних ремонтних робiт, з метою рацiонального використання енергоресурсiв і бюджетних коштiв протягом літного періоду дитсадки міської територіальної громади тимчасово призупинятимуть свою роботу за таким графіком:
– ЗДО №1 з 01.06 по З0.06.2021 року;
– ЗДО №2 з 14.06. по 1З.07.2021 року;
– ЗДО №3 з 14.06 по 1З.07.2О21 року;
– ЗДО №7 з 01.07 по 28.07.2021 року;
– ЗДО №8 з 14.07 по 10.08.2021 року;
– ЗДО с. Зарiччя з 01.07 по З1.07.202l року;
– ЗДО с. Суходоли з 01 .07 по 31.О7.2О21 року.
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Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Враховуючи значне зменшення кiлькостi дiтей у закладах дошкiльної освiти пiд час лiтнього перiоду, у зв’язку з проведенням капiтальних та поточних ремонтних робiт, з метою рацiонального використання енергоресурсiв і бюджетних коштiв протягом літного періоду дитсадки міської територіальної громади тимчасово призупинятимуть свою роботу за таким графіком:
– ЗДО №1 з 01.06 по З0.06.2021 року;
– ЗДО №2 з 14.06. по 1З.07.2021 року;
– ЗДО №3 з 14.06 по 1З.07.2О21 року;
– ЗДО №7 з 01.07 по 28.07.2021 року;
– ЗДО №8 з 14.07 по 10.08.2021 року;
– ЗДО с. Зарiччя з 01.07 по З1.07.202l року;
– ЗДО с. Суходоли з 01 .07 по 31.О7.2О21 року.
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