Повідомили графік «літнього» закриття дитсадків у Володимирі





Про це йдеться на



Враховуючи значне зменшення кiлькостi дiтей у закладах дошкiльної освiти пiд час лiтнього перiоду, у зв’язку з проведенням капiтальних та поточних ремонтних робiт, з метою рацiонального використання енергоресурсiв і бюджетних коштiв протягом літного періоду дитсадки міської територіальної громади тимчасово призупинятимуть свою роботу за таким графіком:



– ЗДО №1 з 01.06 по З0.06.2021 року;



– ЗДО №2 з 14.06. по 1З.07.2021 року;



– ЗДО №3 з 14.06 по 1З.07.2О21 року;



– ЗДО №7 з 01.07 по 28.07.2021 року;



– ЗДО №8 з 14.07 по 10.08.2021 року;



– ЗДО с. Зарiччя з 01.07 по З1.07.202l року;



– ЗДО с. Суходоли з 01 .07 по 31.О7.2О21 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Управління освіти молоді та спорту Володимир-Волинського міськвиконкому повідомило графік проведення поточних peмонтів та функціонування закладiв дошкiльної освiти громади у лiтнiй перiод.Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.Враховуючи значне зменшення кiлькостi дiтей у закладах дошкiльної освiти пiд час лiтнього перiоду, у зв’язку з проведенням капiтальних та поточних ремонтних робiт, з метою рацiонального використання енергоресурсiв і бюджетних коштiв протягом літного періоду дитсадки міської територіальної громади тимчасово призупинятимуть свою роботу за таким графіком:– ЗДО №1 з 01.06 по З0.06.2021 року;– ЗДО №2 з 14.06. по 1З.07.2021 року;– ЗДО №3 з 14.06 по 1З.07.2О21 року;– ЗДО №7 з 01.07 по 28.07.2021 року;– ЗДО №8 з 14.07 по 10.08.2021 року;– ЗДО с. Зарiччя з 01.07 по З1.07.202l року;– ЗДО с. Суходоли з 01 .07 по 31.О7.2О21 року.

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