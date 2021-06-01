вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили графік «літнього» закриття дитсадків у Володимирі

Повідомили графік «літнього» закриття дитсадків у Володимирі
Управління освіти молоді та спорту Володимир-Волинського міськвиконкому повідомило графік проведення поточних peмонтів та функціонування закладiв дошкiльної освiти громади у лiтнiй перiод.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Враховуючи значне зменшення кiлькостi дiтей у закладах дошкiльної освiти пiд час лiтнього перiоду, у зв’язку з проведенням капiтальних та поточних ремонтних робiт, з метою рацiонального використання енергоресурсiв і бюджетних коштiв протягом літного періоду дитсадки міської територіальної громади тимчасово призупинятимуть свою роботу за таким графіком:

– ЗДО №1 з 01.06 по З0.06.2021 року;

– ЗДО №2 з 14.06. по 1З.07.2021 року;

– ЗДО №3 з 14.06 по 1З.07.2О21 року;

– ЗДО №7 з 01.07 по 28.07.2021 року;

– ЗДО №8 з 14.07 по 10.08.2021 року;

– ЗДО с. Зарiччя з 01.07 по З1.07.202l року;

– ЗДО с. Суходоли з 01 .07 по 31.О7.2О21 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Володимир-Волинський, дитсадки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили графік «літнього» закриття дитсадків у Володимирі
Сьогодні, 22:59
У селі на Волині через брак грошей закривають школу. ВІДЕО
Сьогодні, 22:17
«Волинь» не втримала перемогу та фактично втратила шанси на вихід в УПЛ
Сьогодні, 21:35
На Одещині подружжя «педагогів» викрили на розбещенні дітей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:40
ЗНО з хімії у Луцьку: одного учасника не допустили до тестування
Сьогодні, 20:21
Схожі новини
У місті на Волині в парку біля школи знайшли тіло чоловіка У місті на Волині в парку біля школи знайшли тіло чоловіка
19 травень, 09:28
Дитині-сироті з Волині придбали квартиру Дитині-сироті з Волині придбали квартиру
18 травень, 16:08
На Волині працівниці банку, яка привласнювала гроші клієнтів, винесли вирок На Волині працівниці банку, яка привласнювала гроші клієнтів, винесли вирок
17 травень, 11:17
Волинянин вдарив ножем 17-річного хлопця Волинянин вдарив ножем 17-річного хлопця
11 травень, 12:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медики волинської «швидкої» драйвово станцювали біля замку Любарта та центрального парку. ВІДЕО
Сьогодні, 17:19
 1
За скільки у Луцьку можна прогулятися Стиром на катері
Сьогодні, 12:40
 1
Повідомили графік «літнього» закриття дитсадків у Володимирі
Сьогодні, 22:59
 0
У селі на Волині через брак грошей закривають школу. ВІДЕО
Сьогодні, 22:17
 0
«Волинь» не втримала перемогу та фактично втратила шанси на вихід в УПЛ
Сьогодні, 21:35
 0
Медіа
відео
1/8