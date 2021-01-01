Скороход та бігунка з Волині стали чемпіонами України

Волинські спортсменитавдало виступили на Командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів та юнаків.Змагання відбувалися у Львові на місцевому стадіоні СКІФ. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала тренерка Любешівської ДЮСШТарас Корецький став найшвидшим скороходом на дистанції 10 000 метрів у віковій категорії U20. Волинянин встановив особистий рекорд - 42:59.28.Варто зазначити, що волинянину вдалося відірватися від свого найближчого суперника-переслідувача Миколи Рущака із Сумщини, який прийшов із результатом 44:32.33.Юлія Петрик зайняла перше місце на дистанції 3000 метрів у віковій категорії U20. Юлія фінішувала з результатом 9:59.68, а її суперниця львів'яка Уляна Рачинська, яка завоювала "срібло", з результатом 10:00.43.