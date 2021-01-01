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Скороход та бігунка з Волині стали чемпіонами України

Скороход та бігунка з Волині стали чемпіонами України
Волинські спортсмени Тарас Корецький та Юлія Петрик вдало виступили на Командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів та юнаків.

Змагання відбувалися у Львові на місцевому стадіоні СКІФ. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала тренерка Любешівської ДЮСШ Олена Борисюк.

Тарас Корецький став найшвидшим скороходом на дистанції 10 000 метрів у віковій категорії U20. Волинянин встановив особистий рекорд - 42:59.28.

Варто зазначити, що волинянину вдалося відірватися від свого найближчого суперника-переслідувача Миколи Рущака із Сумщини, який прийшов із результатом 44:32.33.

Юлія Петрик зайняла перше місце на дистанції 3000 метрів у віковій категорії U20. Юлія фінішувала з результатом 9:59.68, а її суперниця львів'яка Уляна Рачинська, яка завоювала "срібло", з результатом 10:00.43.

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Теги: спорт, легка атлетика, Волинь
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