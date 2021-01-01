Скороход та бігунка з Волині стали чемпіонами України
Сьогодні, 02:16
Волинські спортсмени Тарас Корецький та Юлія Петрик вдало виступили на Командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів та юнаків.
Змагання відбувалися у Львові на місцевому стадіоні СКІФ. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала тренерка Любешівської ДЮСШ Олена Борисюк.
Тарас Корецький став найшвидшим скороходом на дистанції 10 000 метрів у віковій категорії U20. Волинянин встановив особистий рекорд - 42:59.28.
Варто зазначити, що волинянину вдалося відірватися від свого найближчого суперника-переслідувача Миколи Рущака із Сумщини, який прийшов із результатом 44:32.33.
Юлія Петрик зайняла перше місце на дистанції 3000 метрів у віковій категорії U20. Юлія фінішувала з результатом 9:59.68, а її суперниця львів'яка Уляна Рачинська, яка завоювала "срібло", з результатом 10:00.43.
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Змагання відбувалися у Львові на місцевому стадіоні СКІФ. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала тренерка Любешівської ДЮСШ Олена Борисюк.
Тарас Корецький став найшвидшим скороходом на дистанції 10 000 метрів у віковій категорії U20. Волинянин встановив особистий рекорд - 42:59.28.
Варто зазначити, що волинянину вдалося відірватися від свого найближчого суперника-переслідувача Миколи Рущака із Сумщини, який прийшов із результатом 44:32.33.
Юлія Петрик зайняла перше місце на дистанції 3000 метрів у віковій категорії U20. Юлія фінішувала з результатом 9:59.68, а її суперниця львів'яка Уляна Рачинська, яка завоювала "срібло", з результатом 10:00.43.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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