вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

22 травня на Волині: гортаючи календар

22 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження керівник транспортно-логістичної компанії Роман Давидович (на фото).

Також день народження 22 травня у голови Волинської обласної громадської організації «Захист дітей війни» Ростислава Чапюка.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків, які носять ім'я Микола, Йосип, Семен, Дмитроо, Килина.

Зичимо вам міцного здоров’я, радості від життя та достатку.

22 травня 1993 року був спущений на воду корвет «Луцьк». Це один з перших кораблів ВМС України. 30 грудня 1993 року корвет «Луцьк» прийнятий до складу Військово-Морських Сил ЗС України, а 12 лютого 1994-го на кораблі в присутності Міністра оборони України вперше піднято Військово-морський прапор України.

За свою історію корвет «Луцьк» брав участь у багатонаціональних навчаннях серій «Бриз», «Дуель», «Кооператив партнер», «Море», «Сі Бриз», «Фарватер миру» та «Чорноморське партнерство», побував із дружніми візитами в Болгарії, Румунії та Туреччині.

За час служби корабель пройшов понад 55 тисяч морських миль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чемпіонат світу з футболу можуть проводити кожні два роки
Сьогодні, 00:15
22 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українці зможуть розмитнити «євробляхи» через «Дію»
21 травень, 23:34
Повідомили графік «літнього» закриття дитсадків у Володимирі
21 травень, 22:59
У селі на Волині через брак грошей закривають школу. ВІДЕО
21 травень, 22:17
Схожі новини
20 травня на Волині: гортаючи календар 20 травня на Волині: гортаючи календар
20 травень, 00:00
18 травня на Волині: гортаючи календар 18 травня на Волині: гортаючи календар
18 травень, 00:00
15 травня на Волині: гортаючи календар 15 травня на Волині: гортаючи календар
15 травень, 00:00
12 травня на Волині: гортаючи календар 12 травня на Волині: гортаючи календар
12 травень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медики волинської «швидкої» драйвово станцювали біля замку Любарта та центрального парку. ВІДЕО
21 травень, 17:19
 1
За скільки у Луцьку можна прогулятися Стиром на катері
21 травень, 12:40
 1
Чемпіонат світу з футболу можуть проводити кожні два роки
Сьогодні, 00:15
 0
22 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Українці зможуть розмитнити «євробляхи» через «Дію»
21 травень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8