Чемпіонат світу з футболу можуть проводити кожні два роки





Про це повідомляє



За інформацією джерела, дану пропозицію висунула Федерацією футболу Саудівської Аравії на конгресі ФІФА. Його підтримав 166 національних федерацій, 22 - проти.



Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу був заснований в 1930 році і з тих пір проводиться кожні чотири роки за винятком 1942 і 1946 років через Другої світової війни. Наступні турніри відбудуться в Катарі (2022), а також в Канаді, Мексиці і США (2026).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ФІФА вивчить можливість проведення чемпіонатів світу з футболу серед чоловічих та жіночих команд кожні два роки.Про це повідомляє Footboom , посилаючись на Sky Sports.За інформацією джерела, дану пропозицію висунула Федерацією футболу Саудівської Аравії на конгресі ФІФА. Його підтримав 166 національних федерацій, 22 - проти.Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу був заснований в 1930 році і з тих пір проводиться кожні чотири роки за винятком 1942 і 1946 років через Другої світової війни. Наступні турніри відбудуться в Катарі (2022), а також в Канаді, Мексиці і США (2026).

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