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Чемпіонат світу з футболу можуть проводити кожні два роки

Чемпіонат світу з футболу можуть проводити кожні два роки
ФІФА вивчить можливість проведення чемпіонатів світу з футболу серед чоловічих та жіночих команд кожні два роки.

Про це повідомляє Footboom, посилаючись на Sky Sports.

За інформацією джерела, дану пропозицію висунула Федерацією футболу Саудівської Аравії на конгресі ФІФА. Його підтримав 166 національних федерацій, 22 - проти.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу був заснований в 1930 році і з тих пір проводиться кожні чотири роки за винятком 1942 і 1946 років через Другої світової війни. Наступні турніри відбудуться в Катарі (2022), а також в Канаді, Мексиці і США (2026).

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Теги: футбол, ФІФА
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