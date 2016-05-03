На Львівщині у тракториста, який випив пів літри антифризу, відмовили нирки





Чоловіка до реанімаційного відділення госпіталізували 11 травня. Як повідомив



«Пацієнт розповів, що пізно ввечері орав поле. Йому дуже захотілося пити і він помилково дістав з кабіни замість пляшки з водою пляшку з антифризом і випив. Чоловік випив майже 0,5 л токсичної речовини, через що у нього повністю відмовили нирки», – повідомив Олег Півень.



Лікарі реанімаційого відділення обласної лікарні вісім днів боролися за здоров’я і життя чоловіка. Окрім відповідного лікування, пацієнту провели сім сеансів гемодіалізу (очищення організму за допомогою апарата «штучна нирка») і їм вдалося відновити роботу нирок.



19 травня, за словами Олега Півня, пацієнта з реанімації перевели у відділення гемодіалізу, де він продовжує лікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22-річний тракторист з Жидачівського району помилково випив півлітри антифризу, через що у нього відмовили нирки. Чоловіка доставили в реанімацію Львівської обласної клінічної лікарні, де лікарі вісім днів боролися за його здоров’я і життя.Чоловіка до реанімаційного відділення госпіталізували 11 травня. Як повідомив ZAXID.NET завідувач реанімаційного відділення Олег Півень, у пацієнта повністю відмовили нирки. Антифриз – це водний розчин, який використовують для охолодження систем автомобіля.«Пацієнт розповів, що пізно ввечері орав поле. Йому дуже захотілося пити і він помилково дістав з кабіни замість пляшки з водою пляшку з антифризом і випив. Чоловік випив майже 0,5 л токсичної речовини, через що у нього повністю відмовили нирки», – повідомив Олег Півень.Лікарі реанімаційого відділення обласної лікарні вісім днів боролися за здоров’я і життя чоловіка. Окрім відповідного лікування, пацієнту провели сім сеансів гемодіалізу (очищення організму за допомогою апарата «штучна нирка») і їм вдалося відновити роботу нирок.19 травня, за словами Олега Півня, пацієнта з реанімації перевели у відділення гемодіалізу, де він продовжує лікування.

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