На Донбасі окупанти поранили двох українських військових





Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.



Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я українських захисників – задовільний.



На обстріли противника наші військові відкрили вогонь у відповідь.



На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ «Північ», внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ, два військовослужбовці ЗС України отримали поранення та один бойове травмування.Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я українських захисників – задовільний.На обстріли противника наші військові відкрили вогонь у відповідь.На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

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