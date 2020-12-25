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На Донбасі окупанти поранили двох українських військових

На Донбасі окупанти поранили двох українських військових
В районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ «Північ», внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ, два військовослужбовці ЗС України отримали поранення та один бойове травмування.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я українських захисників – задовільний.

На обстріли противника наші військові відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

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Теги: ООС, Донбас, війна
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