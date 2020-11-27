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В Україні з'являться електронні гривні

В Україні з'являться електронні гривні
Національний банк України (НБУ) планує розпочати запровадження електронної гривні. Відповідний пункт міститься у новій Стратегії НБУ до 2025 року.

Про це сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан під час презентації стратегії, яка транслювалася на каналі НБУ в Youtube, - пише РБК-Україна.

"Стартує запровадження електронної гривні", - сказав він.

За його словами, НБУ у період до 2025 року підвищить свою операційну ефективність та розпочне цифрову трансформацію.

Крім того, стратегія включає пункт рaperless фінансового сектора.

Нагадаємо, у 2016 році НБУ почав дослідницький проект для можливого впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн, яка може дозволити мінімізувати трансакційні витрати на переведення грошей від одного учасника платіжного ринку України іншому і одночасно проводити їх з практично миттєвою швидкістю.

Зазначимо, Національний банк України продовжує вивчати можливість випуску власної цифрової валюти - е-гривні. Центробанк досліджує її можливі сфери використання та потенційний попит на е-гривню.

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Теги: НБУ, е-гривня
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