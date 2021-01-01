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Що зараз із обваленим мостом на трасі Львів-Луцьк. ФОТО

Що зараз із обваленим мостом на трасі Львів-Луцьк. ФОТО
На мосту через Західний Буг між Львовом та Луцьком дорожники монтують тимчасову переправу.

Про це йдеться на сторінці Украватодору.

Нагадаємо, 3 травня на автодорозі Луцьк-Львів поблизу села Гайок обвалився міст.

Наразі у Львівській області на автомобільній дорозі Н-17 поблизу села Гайок мостобудівники вже зробили земляний насип та влаштували під'їзди до тимчасового мосту. Наступним етапом стане зведення тимчасової переправи зі збірних металевих конструкцій.Плануємо стартувати вже на наступному тижні.
Що зараз із обваленим мостом на трасі Львів-Луцьк. ФОТО
Що зараз із обваленим мостом на трасі Львів-Луцьк. ФОТО
Що зараз із обваленим мостом на трасі Львів-Луцьк. ФОТО

Нагадаємо, 3 травня обвалилася секція аварійного 61-річного мосту на маршруті Н-17 Львів – Радехів – Луцьк. Штучна споруда була побудована у 1961 році і відтоді жодного разу капітально не ремонтувалася.

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Через руйнування старого мосту через Західний Буг рух транспорту організували в об'їзд. Пішоходи можуть скористатися переходом.

Торік міст через Західний Буг включили до списку Національної програми відновлення мостів – реконструкція переходу була запланована на цей рік. Роботи планують розпочати у найближчі місяці.

Проєкт реконструкції мосту було представлено техраді Укравтодору та секції 5 ДерждорНДІ. Учора стартувала експертиза. Після позитивного висновку буде оперативно визначено підрядника й у максимально короткі терміни розпочнуться будівельні роботи.

Нагадаємо, що масштабне обстеження мостового господарства на початку 2020 року показало, що негайного ремонту потребують 895 штучних споруд по всій Україні. З них 169 перебували у передаварійному стані. Основна причина такого результату – відсутність належного фінансування й ігнорування проблеми десятиліттями.

Власне тому у квітні 2020 року за ініціативи Президента України стартувала Національна програма відновлення мостів. ЇЇ ціль – оновити майже 1400 штучних споруд до 2025 року.

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Теги: міст, Гайок
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