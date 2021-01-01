Що зараз із обваленим мостом на трасі Львів-Луцьк. ФОТО

На мосту через Західний Буг між Львовом та Луцьком дорожники монтують тимчасову переправу.Про це йдеться на сторінці Украватодору.Нагадаємо, 3 травня на автодорозі Луцьк-Львів поблизу села ГайокНаразі у Львівській області на автомобільній дорозі Н-17 поблизу села Гайок мостобудівники вже зробили земляний насип та влаштували під'їзди до тимчасового мосту. Наступним етапом стане зведення тимчасової переправи зі збірних металевих конструкцій.Плануємо стартувати вже на наступному тижні.Нагадаємо, 3 травня обвалилася секція аварійного 61-річного мосту на маршруті Н-17 Львів – Радехів – Луцьк. Штучна споруда була побудована у 1961 році і відтоді жодного разу капітально не ремонтувалася.Через руйнування старого мосту через Західний Буг рух транспорту організували в об'їзд. Пішоходи можуть скористатися переходом.Торік міст через Західний Буг включили до списку Національної програми відновлення мостів – реконструкція переходу була запланована на цей рік. Роботи планують розпочати у найближчі місяці.Проєкт реконструкції мосту було представлено техраді Укравтодору та секції 5 ДерждорНДІ. Учора стартувала експертиза. Після позитивного висновку буде оперативно визначено підрядника й у максимально короткі терміни розпочнуться будівельні роботи.Нагадаємо, що масштабне обстеження мостового господарства на початку 2020 року показало, що негайного ремонту потребують 895 штучних споруд по всій Україні. З них 169 перебували у передаварійному стані. Основна причина такого результату – відсутність належного фінансування й ігнорування проблеми десятиліттями.Власне тому у квітні 2020 року за ініціативи Президента України стартувала Національна програма відновлення мостів. ЇЇ ціль – оновити майже 1400 штучних споруд до 2025 року.