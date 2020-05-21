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Пісню груту Go-A записали мовою жестів. ВІДЕО

Пісню груту Go-A записали мовою жестів. ВІДЕО
Пісню Go_A для Євробачення записали мовою жестів.

Це зробила сурдоперекладачка Катерина Заботкіна та виклала на особистому каналі в ютубі, - пише НовиниLive.

Пісню українського етнофолк-гурту Go_A для Євробачення-2021 SHUM записали мовою жестів. Це зробила сурдоперекладачка Катерина Заботкіна та виклала на особистому каналі в ютубі.

Волонтерка Ліна Дешвар стала автором ідеї відеоролика. Довелося попрацювати над адаптацією тексту пісні SHUM, чим займалась перекладачка Мар'яна Люханова.

"Українська музика повинна звучати далеко за межами нашої країни. А тепер – жестовою мовою також", - написала Катерина під роликом.



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Теги: Євробачення-2021, Go_A
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