Пісню груту Go-A записали мовою жестів. ВІДЕО





Це зробила сурдоперекладачка Катерина Заботкіна та виклала на особистому каналі в ютубі, - пише



Пісню українського етнофолк-гурту Go_A для Євробачення-2021 SHUM записали мовою жестів. Це зробила сурдоперекладачка Катерина Заботкіна та виклала на особистому каналі в ютубі.



Волонтерка Ліна Дешвар стала автором ідеї відеоролика. Довелося попрацювати над адаптацією тексту пісні SHUM, чим займалась перекладачка Мар'яна Люханова.



"Українська музика повинна звучати далеко за межами нашої країни. А тепер – жестовою мовою також", - написала Катерина під роликом.







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