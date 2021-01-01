Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу

​​4 606 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 22 травня 2021 року.Про це повідомляє телеграм-канал Коронаврус_інфо.Зокрема, захворіли 269 дітей та 108 медпрацівників.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 665 осіб;виписали з лікарень – 2 050 осіб;летальних випадків – 178;одужало – 12 586 осіб;здійснили тестувань за добу – 62 750 (зокрема методом ПЛР –27 443, методом ІФА – 11 957);досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 350.За весь час пандемії в Україні:захворіли – 2 179 988 осіб;одужали – 1 941 625 осіб;летальних випадків – 49 279;провели ПЛР-тестувань – 9 997 488.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:місто Київ – 298 випадків;Вінницька область – 80 випадків;Волинська область – 160 випадків;Дніпропетровська область – 438 випадків;Донецька область – 334 випадки;Житомирська область – 134 випадки;Закарпатська область – 105 випадків;Запорізька область – 252 випадки;Івано-Франківська область – 72 випадки;Київська область – 303 випадки;Кіровоградська область – 63 випадки;Луганська область – 58 випадків;Львівська область – 344 випадки;Миколаївська область – 192 випадки;Одеська область – 174 випадки;Полтавська область – 188 випадків;Рівненська область – 201 випадок;Сумська область – 121 випадок;Тернопільська область – 98 випадків;Харківська область – 371 випадок;Херсонська область – 132 випадки;Хмельницька область – 171 випадок;Черкаська область – 164 випадки;Чернівецька область – 64 випадки;Чернігівська область – 89 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.