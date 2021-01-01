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Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
​​4 606 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 22 травня 2021 року.

Про це повідомляє телеграм-канал Коронаврус_інфо.

Зокрема, захворіли 269 дітей та 108 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 665 осіб;
виписали з лікарень – 2 050 осіб;
летальних випадків – 178;
одужало – 12 586 осіб;
здійснили тестувань за добу – 62 750 (зокрема методом ПЛР –
27 443, методом ІФА – 11 957);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 350.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 2 179 988 осіб;
одужали – 1 941 625 осіб;
летальних випадків – 49 279;
провели ПЛР-тестувань – 9 997 488.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:
місто Київ – 298 випадків;
Вінницька область – 80 випадків;
Волинська область – 160 випадків;
Дніпропетровська область – 438 випадків;
Донецька область – 334 випадки;
Житомирська область – 134 випадки;
Закарпатська область – 105 випадків;
Запорізька область – 252 випадки;
Івано-Франківська область – 72 випадки;
Київська область – 303 випадки;
Кіровоградська область – 63 випадки;
Луганська область – 58 випадків;
Львівська область – 344 випадки;
Миколаївська область – 192 випадки;
Одеська область – 174 випадки;
Полтавська область – 188 випадків;
Рівненська область – 201 випадок;
Сумська область – 121 випадок;
Тернопільська область – 98 випадків;
Харківська область – 371 випадок;
Херсонська область – 132 випадки;
Хмельницька область – 171 випадок;
Черкаська область – 164 випадки;
Чернівецька область – 64 випадки;
Чернігівська область – 89 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу

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Теги: Україна, коронавірус, статистика, ситуація
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