Сім смертей та 160 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.



Розподіл випадків:



місто Луцьк – 23,

Луцький район –21,

Ківерцівський район – 6,

Рожищенський район – 2,

місто Нововолинськ – 3,

Володимир-Волинський район – 11,

Іваничівський район – 5,

Локачинський район – 2,

Ковельський район – 39,

Ратнівський район – 33,

Турійський район – 3,

Камінь-Каширський район – 5,

Любешівський район – 3,

Маневицький район – 4.



Усього станом на 22 травня в області зареєстрували 60 599 випадків.



Одужали – 55 518 осіб (за останню добу – 141).



Летальні випадки – 1 126 (за останню добу — 7: м. Луцьк – 4, Ковельський район – 1, Любомльський район – 1, Любешівський район — 1).



Методом ПЛР всього обстежили 237 290 осіб, за минулу добу обстежено — 782 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 160 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.Розподіл випадків:місто Луцьк – 23,Луцький район –21,Ківерцівський район – 6,Рожищенський район – 2,місто Нововолинськ – 3,Володимир-Волинський район – 11,Іваничівський район – 5,Локачинський район – 2,Ковельський район – 39,Ратнівський район – 33,Турійський район – 3,Камінь-Каширський район – 5,Любешівський район – 3,Маневицький район – 4.Усього станом на 22 травня в області зареєстрували 60 599 випадків.Одужали – 55 518 осіб (за останню добу – 141).Летальні випадки – 1 126 (за останню добу — 7: м. Луцьк – 4, Ковельський район – 1, Любомльський район – 1, Любешівський район — 1).Методом ПЛР всього обстежили 237 290 осіб, за минулу добу обстежено — 782 особи.

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