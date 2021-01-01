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Сім смертей та 160 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

Сім смертей та 160 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 160 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.

Розподіл випадків:

місто Луцьк – 23,
Луцький район –21,
Ківерцівський район – 6,
Рожищенський район – 2,
місто Нововолинськ – 3,
Володимир-Волинський район – 11,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 39,
Ратнівський район – 33,
Турійський район – 3,
Камінь-Каширський район – 5,
Любешівський район – 3,
Маневицький район – 4.

Усього станом на 22 травня в області зареєстрували 60 599 випадків.

Одужали – 55 518 осіб (за останню добу – 141).

Летальні випадки – 1 126 (за останню добу — 7: м. Луцьк – 4, Ковельський район – 1, Любомльський район – 1, Любешівський район — 1).

Методом ПЛР всього обстежили 237 290 осіб, за минулу добу обстежено — 782 особи.

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Теги: Волинь, коронавірус, COVID-19, статистика, ситуація
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