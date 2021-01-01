Народні прикмети, обряди і звичаї 22 травня





Про це



22 травня: церковне свято



Миколай — римський християнський священник грецького походження, єпископ Мирський, святий. Народився у Патарі, Лікія, Римська імперія. У молодості здійснив паломництво до Єгипту та Святої Землі. Невдовзі після повернення став єпископом у Мирі Один із найшанованіших святих у католицьких, православних і деяких протестантських церквах. За переказами звершив багато чудес за життя і після смерті. Покровитель дітей, мандрівників, пекарів, моряків, повій тощо. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/narodni-prikmeti-obryadi-i-zvichayi-22-travnya-1789411.html



22 травня: народні традиції



Крім весняного, є й зимовий(19.12), а тому казали: «В кожнім році два Миколи: на першого Миколи не буває холодно ніколи, а на другого Миколи не буває тепла ніколи». Найурочистіше це свято відзначали гуцули. Адже на весняного Миколая організовували «полонинський хід» — виганяли тварин на полонини. До цього готувалися всі горяни. Попереду отари йшов «депутат» — керівник пастухів — і два його помічники з трембітами. За ними вирушало стадо, а потім дорослі й діти. З околиці села жінки з дітьми поверталися, а чоловіки супроводжували отару до пасовиськ, котрі знаходилися за кілька десятків кілометрів.



На полонині старший чабан розпалював «живий вогонь» за допомогою кресала, і він мав горіти до кінця сезону, себто до глибокої осені, коли полонинський хід повертався на зимове стійло. Після цього робили контрольне доїння овець, яким визначали кількість надоїв.



З весняним Миколаєм майже не пов'язано будь-яких обрядових пісень.



22 травня: що треба робити



Весняного Миколая, як правило, не святкують (крім карпатських пастухів). На Херсонщині в цей день наймали робітників до Покрови (14.10).



22 травня: що потрібно уникати



Після свята починали масове стриження овець, про що засвідчує і прислів'я: «До Миколи не сій гречки та не стрижи овечки».



22 травня: українські народні прикмети



Держи сіно до Миколи — не побоїшся зими ніколи.

До весняного Миколи не можна купатися ніколи, бо з чоловіка верба виросте.

Не хвались на Юрія посівом, а хвались на Миколи травою.

Після Миколи не пускай на сіножать коней ніколи..

Від Миколи до літа дванадцять приморозків.

На Миколи весняного сади картоплю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 22 травня віряни та церква вшановують перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з м. Мири Лiкiйської в м. Бар, пророка Ісайї, мученика Христофора, преподобного Йосифа Оптинського. Преподобного Шіо Мгвимського.Про це пише ТСН.Миколай — римський християнський священник грецького походження, єпископ Мирський, святий. Народився у Патарі, Лікія, Римська імперія. У молодості здійснив паломництво до Єгипту та Святої Землі. Невдовзі після повернення став єпископом у Мирі Один із найшанованіших святих у католицьких, православних і деяких протестантських церквах. За переказами звершив багато чудес за життя і після смерті. Покровитель дітей, мандрівників, пекарів, моряків, повій тощо. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/narodni-prikmeti-obryadi-i-zvichayi-22-travnya-1789411.htmlКрім весняного, є й зимовий(19.12), а тому казали: «В кожнім році два Миколи: на першого Миколи не буває холодно ніколи, а на другого Миколи не буває тепла ніколи». Найурочистіше це свято відзначали гуцули. Адже на весняного Миколая організовували «полонинський хід» — виганяли тварин на полонини. До цього готувалися всі горяни. Попереду отари йшов «депутат» — керівник пастухів — і два його помічники з трембітами. За ними вирушало стадо, а потім дорослі й діти. З околиці села жінки з дітьми поверталися, а чоловіки супроводжували отару до пасовиськ, котрі знаходилися за кілька десятків кілометрів.На полонині старший чабан розпалював «живий вогонь» за допомогою кресала, і він мав горіти до кінця сезону, себто до глибокої осені, коли полонинський хід повертався на зимове стійло. Після цього робили контрольне доїння овець, яким визначали кількість надоїв.З весняним Миколаєм майже не пов'язано будь-яких обрядових пісень.Весняного Миколая, як правило, не святкують (крім карпатських пастухів). На Херсонщині в цей день наймали робітників до Покрови (14.10).Після свята починали масове стриження овець, про що засвідчує і прислів'я: «До Миколи не сій гречки та не стрижи овечки».Держи сіно до Миколи — не побоїшся зими ніколи.До весняного Миколи не можна купатися ніколи, бо з чоловіка верба виросте.Не хвались на Юрія посівом, а хвались на Миколи травою.Після Миколи не пускай на сіножать коней ніколи..Від Миколи до літа дванадцять приморозків.На Миколи весняного сади картоплю.

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