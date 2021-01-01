Мешканці волинської громади нарікають на відсутність стоматолога у медзакладі





Про це йшлося під час засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я і соцзахисту, пише



Зокрема, депутати заслухали звіт тимчасово виконувача обов’язків начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДА Романа Рудокваса. Депутат Анатолій Філюк поцікавився у нього, чи володіють в управлінні інформацією щодо пільгового зубопротезування в «чорнобильських районах» (колишні Маневицький, Любешівський і Камінь-Каширський райони). З його слів, до нього звертаються виборці зі скаргами на те, що вони не можуть скористатися якісними стоматологічними послугами в комунальних закладах за місцем проживання.



«На сьогоднішній день державних зуботехніків в цих містах немає. Приватні не мають ліцензії. Також є проблема навіть в нашій Камінь-Каширській громаді, де мешкає більше 54 тисяч осіб: немає хірурга який би зробив видалення зуба. У приватників немає ліцензії, а у первинній ланці медицини не передбачено лікаря-хірурга, який би працював на ставці», - зауважив він.



У відповідь Роман Рудоквас погодився, що до фінансування стоматологічної служби є зауваження.



«Є питання, бо бюджетне фінансування може не таке хороше як в приватних. Ми будемо це питання з’ясовувати», - повідомив він.



Нагадаємо, у 2021 році стоматологічну медичну допомогу винесли в окремий амбулаторний пакет. Він буде покривати ургентну стоматологічну допомогу усім та планову стоматологічну допомогу дітям до 18 років, крім ортодонтичних процедур та протезування.



Для дорослих безкоштовним має бути первинний огляд пацієнта та ургентна стоматологія – зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю, а також інструментальні дослідження в рамках ургентної стоматологічної допомоги. Решта послуг для дорослих будуть платні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці деяких громад області скаржаться на те, що не можуть отримати якісні стоматологічні послуги у медичних комунальних закладах.Про це йшлося під час засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я і соцзахисту, пише Інформаційне агентство Волинські Новини Зокрема, депутати заслухали звіт тимчасово виконувача обов’язків начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДА. Депутатпоцікавився у нього, чи володіють в управлінні інформацією щодо пільгового зубопротезування в «чорнобильських районах» (колишні Маневицький, Любешівський і Камінь-Каширський райони). З його слів, до нього звертаються виборці зі скаргами на те, що вони не можуть скористатися якісними стоматологічними послугами в комунальних закладах за місцем проживання.«На сьогоднішній день державних зуботехніків в цих містах немає. Приватні не мають ліцензії. Також є проблема навіть в нашій Камінь-Каширській громаді, де мешкає більше 54 тисяч осіб: немає хірурга який би зробив видалення зуба. У приватників немає ліцензії, а у первинній ланці медицини не передбачено лікаря-хірурга, який би працював на ставці», - зауважив він.У відповідь Роман Рудоквас погодився, що до фінансування стоматологічної служби є зауваження.«Є питання, бо бюджетне фінансування може не таке хороше як в приватних. Ми будемо це питання з’ясовувати», - повідомив він.Нагадаємо, у 2021 році стоматологічну медичну допомогу винесли в окремий амбулаторний пакет. Він буде покривати ургентну стоматологічну допомогу усім та планову стоматологічну допомогу дітям до 18 років, крім ортодонтичних процедур та протезування.Для дорослихпервинний огляд пацієнта та ургентна стоматологія – зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю, а також інструментальні дослідження в рамках ургентної стоматологічної допомоги. Решта послуг для дорослих будуть платні.

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