На Сході окупанти поранили українського воїна: він у важкому стані
Сьогодні, 12:40
Сьогодні, 22 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників.
Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення, повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».
Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я воїна - важкий.
На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.
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Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення, повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».
Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я воїна - важкий.
На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.
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