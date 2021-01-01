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На Сході окупанти поранили українського воїна: він у важкому стані

На Сході окупанти поранили українського воїна: він у важкому стані
Сьогодні, 22 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників.

Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення, повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».

Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я воїна - важкий.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

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Теги: Україна, військовий, Схід, війна, обстріли
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