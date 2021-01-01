На Сході окупанти поранили українського воїна: він у важкому стані





Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення,



Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я воїна - важкий.



На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.



На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 22 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників.Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення, повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я воїна - важкий.На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

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