На Рівненщині зіткнулися 3 автівки: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 14:50
У селі Тинне, що під Рівним, на вулиці Іванова зіштовхнулися 3 автомобілі. Загалом у них перебували 8 людей. На щастя, загиблих немає.
Про це інформує ДСНС у Рівненській області, передає 24 канал.
Інцидент трапився у суботу, 22 травня. Відповідний виклик надійшов до ДСНС близько о 9 годині. На місце аварії відправили чергових рятувальників.
З'ясувалося, що посеред дороги у Тинному зіштовхнулися 3 автомобілі – машини марок Renault та ще одна – марки Volkswagen.
Рятувальники з поліцією та медиками транспортували потерпілих до машин швидкої допомоги. Працівники ДСНС відключили клеми акумуляторних батарей в усіх авто.
Наразі на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції. Усі обставини аварії встановлюватимуть правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує ДСНС у Рівненській області, передає 24 канал.
Інцидент трапився у суботу, 22 травня. Відповідний виклик надійшов до ДСНС близько о 9 годині. На місце аварії відправили чергових рятувальників.
З'ясувалося, що посеред дороги у Тинному зіштовхнулися 3 автомобілі – машини марок Renault та ще одна – марки Volkswagen.
Рятувальники з поліцією та медиками транспортували потерпілих до машин швидкої допомоги. Працівники ДСНС відключили клеми акумуляторних батарей в усіх авто.
Наразі на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції. Усі обставини аварії встановлюватимуть правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Рівненщині зіткнулися 3 автівки: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 14:50
Помер колишній керівник Гнідавського цукрового заводу
Сьогодні, 13:20
Народні прикмети, обряди і звичаї 22 травня
Сьогодні, 11:10
«Яровиця» – локація успішного бізнесу*
Сьогодні, 10:20