На Рівненщині зіткнулися 3 автівки: є постраждалі. ФОТО





Про це



Інцидент трапився у суботу, 22 травня. Відповідний виклик надійшов до ДСНС близько о 9 годині. На місце аварії відправили чергових рятувальників.



З'ясувалося, що посеред дороги у Тинному зіштовхнулися 3 автомобілі – машини марок Renault та ще одна – марки Volkswagen.



Рятувальники з поліцією та медиками транспортували потерпілих до машин швидкої допомоги. Працівники ДСНС відключили клеми акумуляторних батарей в усіх авто.



Наразі на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції. Усі обставини аварії встановлюватимуть правоохоронці.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тинне, що під Рівним, на вулиці Іванова зіштовхнулися 3 автомобілі. Загалом у них перебували 8 людей. На щастя, загиблих немає.Про це інформує ДСНС у Рівненській області, передає 24 канал.Інцидент трапився у суботу, 22 травня. Відповідний виклик надійшов до ДСНС близько о 9 годині. На місце аварії відправили чергових рятувальників.З'ясувалося, що посеред дороги у Тинному зіштовхнулися 3 автомобілі – машини марок Renault та ще одна – марки Volkswagen.Рятувальники з поліцією та медиками транспортували потерпілих до машин швидкої допомоги. Працівники ДСНС відключили клеми акумуляторних батарей в усіх авто.Наразі на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції. Усі обставини аварії встановлюватимуть правоохоронці.

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