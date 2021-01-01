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На Рівненщині зіткнулися 3 автівки: є постраждалі. ФОТО

На Рівненщині зіткнулися 3 автівки: є постраждалі. ФОТО
У селі Тинне, що під Рівним, на вулиці Іванова зіштовхнулися 3 автомобілі. Загалом у них перебували 8 людей. На щастя, загиблих немає.

Про це інформує ДСНС у Рівненській області, передає 24 канал.

Інцидент трапився у суботу, 22 травня. Відповідний виклик надійшов до ДСНС близько о 9 годині. На місце аварії відправили чергових рятувальників.

З'ясувалося, що посеред дороги у Тинному зіштовхнулися 3 автомобілі – машини марок Renault та ще одна – марки Volkswagen.

Рятувальники з поліцією та медиками транспортували потерпілих до машин швидкої допомоги. Працівники ДСНС відключили клеми акумуляторних батарей в усіх авто.

Наразі на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції. Усі обставини аварії встановлюватимуть правоохоронці.

На Рівненщині зіткнулися 3 автівки: є постраждалі. ФОТО

На Рівненщині зіткнулися 3 автівки: є постраждалі. ФОТО

На Рівненщині зіткнулися 3 автівки: є постраждалі. ФОТО

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Теги: Рівненщина, ДТП, постраждалі
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