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«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*

«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*
Чисто – там, де не смітять. На жаль, це поки не про ботанічний сад на вулиці Потебні. Незважаючи на те, що не так давно тут відбулося загальноміське прибирання, на території парку – знову чимало мотлоху. Тож, Будівельна компанія «Інвестор» вирішила вкотре прибрати декілька гектарів зеленої зони, розташованої поруч з житловим комплексом «Супернова». Поки, кажуть у «Інвесторі», діють за принципом «чисто – там, де прибирають» й сподіваються, що у майбутньому ботанічний сад таки не потопатиме в смітті, а стане окрасою Луцька.

Прибирання, до якого долучилися студенти Волинського національного університету імені Лесі України та жителі «Супернови» та працівники «Інвестора», влаштували вранці 22 травня.

Керівник Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський зауважив, що разом з колегами вже декілька разів влаштовували толоку у цьому ботанічному саду, який, до слова, належить університетові.

«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*


«Я сподіваюся, що у майбутньому тут будуть зміни, благоустрій. Знаю, що є такі наміри у керівництва університету. І «Інвестор» з радістю долучиться до втілення цих намірів в життя. Поки ж намагаємося покращити ситуацію хоча такими тимчасовими методами, як прибирання. Територія тут – величезна, різноманіття рослин вражає. Якщо докласти спільних зусиль, це може бути суперлокація», – впевнений керівник будівельної компанії.

«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*


Слова про наміри змінювати ботанічний сад на краще підтверджує і ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось. Каже, вже зробили зйомку території та завершили з документальною частиною, далі – планування і благоустрій.

«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*


«Зараз це місце у ненайкращому стані. Але протягом найближчого року ми зробимо серйозний проєкт щодо благоустрою. Насамперед, розвинемо локацію як ботанічний сад, бо тут величезна кількість унікальних дерев і інших рослин. Але крім того тут треба подбати і про рекреаційну мету. Аби люди мали місце для відпочинку та спорту», - ділиться планами очільник найбільшого волинського вишу.

Студентка 2 курсу факультету філології та журналістики Катерина Козак прийшла на прибирання разом зі своїми одногрупницями. Дівчата кажуть: прибирають ботанічний сад вперше, але коли запропонували долучитися – не вагалися, хоч і вихідний. Прийшли усі з групи, хто не поїхав на вихідні додому. Студентки зібрали під час толоки декілька мішків зі сміттям, навіть – шприци, які складали у окремий ящик.

«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*


«Ви великі молодці, що ви прийшли сюди ще й у вихідний. Можемо пишатися вами», - похвалив студентів ректор Анатолій Цьось, який і сам зібрав у парку чимало мотлоху.

Наймолодший учасник толоки – 3-річний син комерційного директора «Інвестора» Романа Круглія Лук’ян також одягнув рукавиці й активно допомагав татові у прибиранні. Приїхати разом із татом, зізнається, захотів сам.

Мешканець «Супернови», бізнесмен Віктор Лінніков також зібрав нині декілька мішків сміття. Каже, на толоці, влаштованій «Інвестором» на цій локації– вдруге. Але сад прибирав неодноразово і раніше, бо з дитинства мешкав у цьому мікрорайоні.

«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*
«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*


«Хочеться, щоб діти могли тут безпечно проводити час, щоб мами з візочками могли не боятися сюди іти на прогулянку. Будемо вірити у перевтілення цього ботанічного саду, а поки допомагаємо чим можемо», - каже учасник толоки.

Зрештою, зібрали декілька десятків мішків зі сміттям, а університет та «Інвестор» домовилися про взаємодію щодо благоустрою цієї території.

«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*
«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*
«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*
«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*
«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*
«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*
«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*
«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*
«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*
«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*
«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*
«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*
«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*
«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*
«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*
«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*
«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*
«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*




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Теги: Інвестор, Супернова, прибирання, ботанічний сад, толока, Андрій Разумовський
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