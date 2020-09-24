«Це може бути суперлокація»: «Інвестор» влаштував толоку у ботанічному саду на Потебні. ФОТО*

Чисто – там, де не смітять. На жаль, це поки не про ботанічний сад на вулиці Потебні. Незважаючи на те, що не так давно тут відбулося загальноміське прибирання, на території парку – знову чимало мотлоху. Тож,вирішила вкотре прибрати декілька гектарів зеленої зони, розташованої поруч з житловим комплексом «Супернова». Поки, кажуть у «Інвесторі», діють за принципом «чисто – там, де прибирають» й сподіваються, що у майбутньому ботанічний сад таки не потопатиме в смітті, а стане окрасою Луцька.Прибирання, до якого долучилися студенти Волинського національного університету імені Лесі України та жителі «Супернови» та працівники «Інвестора», влаштували вранці 22 травня.Керівник Будівельної компанії «Інвестор»зауважив, що разом з колегами вже декілька разів влаштовували толоку у цьому ботанічному саду, який, до слова, належить університетові.«Я сподіваюся, що у майбутньому тут будуть зміни, благоустрій. Знаю, що є такі наміри у керівництва університету. І «Інвестор» з радістю долучиться до втілення цих намірів в життя. Поки ж намагаємося покращити ситуацію хоча такими тимчасовими методами, як прибирання. Територія тут – величезна, різноманіття рослин вражає. Якщо докласти спільних зусиль, це може бути суперлокація», – впевнений керівник будівельної компанії.Слова про наміри змінювати ботанічний сад на краще підтверджує і ректор ВНУ імені Лесі Українки. Каже, вже зробили зйомку території та завершили з документальною частиною, далі – планування і благоустрій.«Зараз це місце у ненайкращому стані. Але протягом найближчого року ми зробимо серйозний проєкт щодо благоустрою. Насамперед, розвинемо локацію як ботанічний сад, бо тут величезна кількість унікальних дерев і інших рослин. Але крім того тут треба подбати і про рекреаційну мету. Аби люди мали місце для відпочинку та спорту», - ділиться планами очільник найбільшого волинського вишу.Студентка 2 курсу факультету філології та журналістикиприйшла на прибирання разом зі своїми одногрупницями. Дівчата кажуть: прибирають ботанічний сад вперше, але коли запропонували долучитися – не вагалися, хоч і вихідний. Прийшли усі з групи, хто не поїхав на вихідні додому. Студентки зібрали під час толоки декілька мішків зі сміттям, навіть – шприци, які складали у окремий ящик.«Ви великі молодці, що ви прийшли сюди ще й у вихідний. Можемо пишатися вами», - похвалив студентів ректор Анатолій Цьось, який і сам зібрав у парку чимало мотлоху.Наймолодший учасник толоки – 3-річний син комерційного директора «Інвестора»також одягнув рукавиці й активно допомагав татові у прибиранні. Приїхати разом із татом, зізнається, захотів сам.Мешканець «Супернови», бізнесментакож зібрав нині декілька мішків сміття. Каже, на толоці, влаштованій «Інвестором» на цій локації– вдруге. Але сад прибирав неодноразово і раніше, бо з дитинства мешкав у цьому мікрорайоні.«Хочеться, щоб діти могли тут безпечно проводити час, щоб мами з візочками могли не боятися сюди іти на прогулянку. Будемо вірити у перевтілення цього ботанічного саду, а поки допомагаємо чим можемо», - каже учасник толоки.Зрештою, зібрали декілька десятків мішків зі сміттям, а університет та «Інвестор» домовилися про взаємодію щодо благоустрою цієї території.