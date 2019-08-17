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Помер колишній керівник Гнідавського цукрового заводу

Помер колишній керівник Гнідавського цукрового заводу
Відійшов у вічність екс керівник Гнідавського цукрового заводу Василь Шепітько.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці заводу.

«Пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. У скорботі низько схиляємо голови, молимося за упокій його душі. Вічна і світла пам’ять йому. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Василя Івановича», - йдеться в дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Василя Шепітька.

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Теги: Луцьк, Гнідавський цукровий завод, керівник, помер
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