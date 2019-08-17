Помер колишній керівник Гнідавського цукрового заводу

Василь Шепітько.



Про це



«Пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. У скорботі низько схиляємо голови, молимося за упокій його душі. Вічна і світла пам’ять йому. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Василя Івановича», - йдеться в дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Василя Шепітька.

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