Помер колишній керівник Гнідавського цукрового заводу
Сьогодні, 13:20
Відійшов у вічність екс керівник Гнідавського цукрового заводу Василь Шепітько.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці заводу.
«Пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. У скорботі низько схиляємо голови, молимося за упокій його душі. Вічна і світла пам’ять йому. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Василя Івановича», - йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Василя Шепітька.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці заводу.
«Пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. У скорботі низько схиляємо голови, молимося за упокій його душі. Вічна і світла пам’ять йому. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Василя Івановича», - йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Василя Шепітька.
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