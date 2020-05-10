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Матір шукає сина: на Волині чоловік пішов з дому і не повернувся

Матір шукає сина: на Волині чоловік пішов з дому і не повернувся
Житель міста Ківерці, Руслан Вікторович Некрасов, 1977 р.н., в четвер, 20 травня, пішов з дому і не повернувся з тих пір.

Про це сьогодні повідомила на своїй сторінці у Фейсбук його матір Тетяна Некрасова.

Жінка просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування її сина, написати їй.

Матір шукає сина: на Волині чоловік пішов з дому і не повернувся

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Теги: Руслан Вікторович Некрасов, зник
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