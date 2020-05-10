Матір шукає сина: на Волині чоловік пішов з дому і не повернувся
Сьогодні, 20:19
Житель міста Ківерці, Руслан Вікторович Некрасов, 1977 р.н., в четвер, 20 травня, пішов з дому і не повернувся з тих пір.
Про це сьогодні повідомила на своїй сторінці у Фейсбук його матір Тетяна Некрасова.
Жінка просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування її сина, написати їй.
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Про це сьогодні повідомила на своїй сторінці у Фейсбук його матір Тетяна Некрасова.
Жінка просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування її сина, написати їй.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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