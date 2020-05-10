Матір шукає сина: на Волині чоловік пішов з дому і не повернувся

Руслан Вікторович Некрасов, 1977 р.н., в четвер, 20 травня, пішов з дому і не повернувся з тих пір.



Про це сьогодні повідомила на своїй сторінці у Тетяна Некрасова.



Жінка просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування її сина, написати їй.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель міста Ківерці,, 1977 р.н., в четвер, 20 травня, пішов з дому і не повернувся з тих пір.Про це сьогодні повідомила на своїй сторінці у Фейсбук його матірЖінка просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування її сина, написати їй.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію