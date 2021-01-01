Розповіли, куди, ймовірно, веде нововідкрита галерея у луцькому підземеллі.ФОТО
Сьогодні, 22:39
Дослідник луцьких підземель Віктор Баюк поділився здогадками, куди може привести нововідкрита галерея під Колегіумом єзуїтів.
Свої припущення археолог опублікував на своїй сторінці у Фейсбук.
"Луцькі підземелля не відпускають! Нововідкрита технологічна галерея із підземель Колегіуму єзуїтів прямує у внутрішній двір споруди. Цілком можливо до підземель шпиталю єзуїтів, чи ще краще, їх "відомчого" дистиляторію. Скоро дізнаємося, фото поки після попередньої розчистки. Попереду багато відкриттів", – написав він.
У коментарях під дописом дослідник висловив сподівання, що нові відкриття можуть дати відповідь на питання, куди сховали прекрасну бібліотеку єзуїтського Колегіуму під час Визвольної війни. За логікою, книги повинні були занести саме до підземель.
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Свої припущення археолог опублікував на своїй сторінці у Фейсбук.
"Луцькі підземелля не відпускають! Нововідкрита технологічна галерея із підземель Колегіуму єзуїтів прямує у внутрішній двір споруди. Цілком можливо до підземель шпиталю єзуїтів, чи ще краще, їх "відомчого" дистиляторію. Скоро дізнаємося, фото поки після попередньої розчистки. Попереду багато відкриттів", – написав він.
У коментарях під дописом дослідник висловив сподівання, що нові відкриття можуть дати відповідь на питання, куди сховали прекрасну бібліотеку єзуїтського Колегіуму під час Визвольної війни. За логікою, книги повинні були занести саме до підземель.
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