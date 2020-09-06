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Луцький «Фіолет» презентував збірку пісень у незвичному форматі.АУДІО

Луцький «Фіолет» презентував збірку пісень у незвичному форматі.АУДІО
Попрок-гурт «Фіолет» на тлі сучасної української музики виділяється особливою інтимністю. Але «Стежкою» музиканти перевищили навіть самі себе. І замість музичного альбому презентували збірку пісень за аналогією до класичної літератури.

«Стежка» – збірка виданих синглів і кількох нових творів Фіолету. Вона стала для гурту пісенним підсумком року життя в карантині. І в такому інноваційному форматі якнайкраще проявився талант Сергія Мартинюка, фронтмена гурту, який до того ж ще й письменник. На сьогодні він випустив романи "Рок-н-рол", "Капітан Смуток" та поетичну збірку "Реп’яхи", передає Радіо MAXIMUM.

«Стежка» — це перша пісня Фіолету, де звучать тужливі нотки ерху: старовинного китайського інструменту, що схожий на скрипку. А в музичному коді нового синглу зашифровано багато ностальгії, самосповідальності і вайбу поп-музики 90-их.


Пісню «Зовсім не боляче» музиканти називають максимально інтимною та однією з найвідвертіших в дискографії гурту.


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Теги: Фіолет, Стежка, збірка
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