Луцький «Фіолет» презентував збірку пісень у незвичному форматі.АУДІО





«Стежка» – збірка виданих синглів і кількох нових творів Фіолету. Вона стала для гурту пісенним підсумком року життя в карантині. І в такому інноваційному форматі якнайкраще проявився талант Сергія Мартинюка, фронтмена гурту, який до того ж ще й письменник. На сьогодні він випустив романи "Рок-н-рол", "Капітан Смуток" та поетичну збірку "Реп’яхи", передає



«Стежка» — це перша пісня Фіолету, де звучать тужливі нотки ерху: старовинного китайського інструменту, що схожий на скрипку. А в музичному коді нового синглу зашифровано багато ностальгії, самосповідальності і вайбу поп-музики 90-их.





Пісню «Зовсім не боляче» музиканти називають максимально інтимною та однією з найвідвертіших в дискографії гурту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попрок-гурт «Фіолет» на тлі сучасної української музики виділяється особливою інтимністю. Але «Стежкою» музиканти перевищили навіть самі себе. І замість музичного альбому презентували збірку пісень за аналогією до класичної літератури.«Стежка» – збірка виданих синглів і кількох нових творів Фіолету. Вона стала для гурту пісенним підсумком року життя в карантині. І в такому інноваційному форматі якнайкраще проявився талант, фронтмена гурту, який до того ж ще й письменник. На сьогодні він випустив романи "Рок-н-рол", "Капітан Смуток" та поетичну збірку "Реп’яхи", передає Радіо MAXIMUM «Стежка» — це перша пісня Фіолету, де звучать тужливі нотки ерху: старовинного китайського інструменту, що схожий на скрипку. А в музичному коді нового синглу зашифровано багато ностальгії, самосповідальності і вайбу поп-музики 90-их.Пісню «Зовсім не боляче» музиканти називають максимально інтимною та однією з найвідвертіших в дискографії гурту.

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