23 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 23 травня, у світі відзначають Всесвітній день черепахи, а віряни вшановують пам'ять апостола Симона.
Сьогодні відзначає день народження лікар-акушер-гінеколог, заслужений лікар України Ірина Назаренко.
Також день народження 23 травня у хормейстера, фольклориста, заслуженого працівника культури України Євгена Гіщинського.
Вітаємо їх зі святом та зичимо здоров’я, благополуччя й життєвих перемог.
Свято сьогодні і в жінок, які носять ім’я Таїсія, – у них день ангела. Щиро бажаємо іменинникам радості від життя і любові від рідних.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Відмовтеся від намічених планів і проведіть день вдома.
У Симонів день люди намагалися ніяк не порушувати спокій землі: не можна було ні копати, ні орати, ні вбивати кілки.
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Сьогодні відзначає день народження лікар-акушер-гінеколог, заслужений лікар України Ірина Назаренко.
Також день народження 23 травня у хормейстера, фольклориста, заслуженого працівника культури України Євгена Гіщинського.
Вітаємо їх зі святом та зичимо здоров’я, благополуччя й життєвих перемог.
Свято сьогодні і в жінок, які носять ім’я Таїсія, – у них день ангела. Щиро бажаємо іменинникам радості від життя і любові від рідних.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Відмовтеся від намічених планів і проведіть день вдома.
У Симонів день люди намагалися ніяк не порушувати спокій землі: не можна було ні копати, ні орати, ні вбивати кілки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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