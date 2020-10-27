Як швидко схуднути до літа: 2 прості, але ефективні поради
Сьогодні, 03:22
Кожна жінка мріє мати чудовий вигляд цілий рік. Влітку цього хочеться ще сильніше, адже настає час відпусток і заповітного відпочинку.
Для того, щоб привести себе в форму до літа, слід дотримуватись двох рекомендацій. Ними поділилася експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
"Підготувала для вас 2 простих поради, які допоможуть зустріти пляжний сезон у всій красі, а також підтримувати себе у формі цілий рік,– зазначила Кален у дописі в Інстаграм.
1. Вправи
За словами експертки, доведено, що лише кілька вправ вранці дозволять перебувати у відмінному настрої протягом дня й менше реагувати на спокусливий вигляд їжі.
Які вправи виконувати
• Планка (зміцнює м'язи торсу, рук і ніг).
• Присідання (3 підходи по 10 разів).
Саме тренування допоможуть залишатися в тонусі, підвищити пружність шкіри й прискорити метаболізм.
2. Питний режим
Вода є найважливішим компонентом при схудненні. Вона виводить з організму шлаки й токсини, прискорює метаболізм і підтримує водний баланс. В середньому необхідно випивати 1,5-2 літра води щодня, проте слід пам'ятати, що все індивідуально. Рекомендується пити воду, коли виникає спрага.
У день рекомендується випивати 1,5-2 літра води
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Для того, щоб привести себе в форму до літа, слід дотримуватись двох рекомендацій. Ними поділилася експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
"Підготувала для вас 2 простих поради, які допоможуть зустріти пляжний сезон у всій красі, а також підтримувати себе у формі цілий рік,– зазначила Кален у дописі в Інстаграм.
1. Вправи
За словами експертки, доведено, що лише кілька вправ вранці дозволять перебувати у відмінному настрої протягом дня й менше реагувати на спокусливий вигляд їжі.
Які вправи виконувати
• Планка (зміцнює м'язи торсу, рук і ніг).
• Присідання (3 підходи по 10 разів).
Саме тренування допоможуть залишатися в тонусі, підвищити пружність шкіри й прискорити метаболізм.
2. Питний режим
Вода є найважливішим компонентом при схудненні. Вона виводить з організму шлаки й токсини, прискорює метаболізм і підтримує водний баланс. В середньому необхідно випивати 1,5-2 літра води щодня, проте слід пам'ятати, що все індивідуально. Рекомендується пити воду, коли виникає спрага.
У день рекомендується випивати 1,5-2 літра води
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