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Порносайт, посилання на який потрапило до підручника української мови, заблокували

Порносайт, посилання на який потрапило до підручника української мови, заблокували
Із підручника «Українська мова» для десятикласників прибрали посилання на порносайт.

Днями один із учнів повідомив у соцмережах, що лінк, який би мав спрямовувати на Портал Новомиргородського району Кіровоградської області, веде насправді на сторінку із порнографією. Інформацію швидко підхопили ЗМІ. На неї також зреагував автор підручника Олександр Авраменко.

Проте вже у суботу, 22 травня Авраменко відповів на своїй сторінці у Фейсбук, що проблему вирішено.

«Друзі, проблему з посиланням на порносайт вирішено: його вже заблоковано. Висловлюю вдячність заступникові міністра внутрішніх справ Антонові Геращенку. Цікаво, що я не звертався до Антона Юрійовича, він сам мене знайшов у соцмережі й запропонував допомогу», – каже Авраменко.

Тим часом Антон Геращенко вважає інцидент провокацією проти української освіти. За його словами, наступним кроком після блокування цього провокаційного вебсайту будуть пошуки тих осіб, які "задумали і реалізували цю зухвалу провокацію проти української освіти".

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Теги: порносайт, підручник, Авраменко
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