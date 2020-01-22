Порносайт, посилання на який потрапило до підручника української мови, заблокували





Днями один із учнів повідомив у соцмережах, що лінк, який би мав спрямовувати на Портал Новомиргородського району Кіровоградської області, веде насправді на сторінку із порнографією. Інформацію швидко підхопили ЗМІ. На неї також зреагував автор підручника Олександр Авраменко.



Проте вже у суботу, 22 травня Авраменко відповів на своїй сторінці у



«Друзі, проблему з посиланням на порносайт вирішено: його вже заблоковано. Висловлюю вдячність заступникові міністра внутрішніх справ Антонові Геращенку. Цікаво, що я не звертався до Антона Юрійовича, він сам мене знайшов у соцмережі й запропонував допомогу», – каже Авраменко.



Тим часом Антон Геращенко вважає інцидент провокацією проти української освіти. За його словами, наступним кроком після блокування цього провокаційного вебсайту будуть пошуки тих осіб, які "задумали і реалізували цю зухвалу провокацію проти української освіти".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із підручника «Українська мова» для десятикласників прибрали посилання на порносайт.Днями один із учнів повідомив у соцмережах, що лінк, який би мав спрямовувати на Портал Новомиргородського району Кіровоградської області, веде насправді на сторінку із порнографією. Інформацію швидко підхопили ЗМІ. На неї також зреагував автор підручникаПроте вже у суботу, 22 травня Авраменко відповів на своїй сторінці у Фейсбук , що проблему вирішено.«Друзі, проблему з посиланням на порносайт вирішено: його вже заблоковано. Висловлюю вдячність заступникові міністра внутрішніх справ Антонові Геращенку. Цікаво, що я не звертався до Антона Юрійовича, він сам мене знайшов у соцмережі й запропонував допомогу», – каже Авраменко.Тим часомвважає інцидент провокацією проти української освіти. За його словами, наступним кроком після блокування цього провокаційного вебсайту будуть пошуки тих осіб, які "задумали і реалізували цю зухвалу провокацію проти української освіти".

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