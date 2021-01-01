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У Луцький зоопарк підкинули цуценят: зараз їм шукають нову домівку

У Луцький зоопарк підкинули цуценят: зараз їм шукають нову домівку
У «Луцький зоопарк» вчергове підкинули безпритульних тварин. Невідомий чоловік у коробці приніс цуценят до каси, – розповіла Суспільному директорка звіринця Людмила Денисенко.

Чоловіка намагався наздогнати охоронець зоопарку, але той втік.
Зі слів Людмили Денисенко невідомий прийшов у звіринець о 7 ранку, коли зоопарк ще був зачинений. На сторінці закладу оприлюднили відео з камер спостереження. Працівники зоопарку просять впізнати чоловіка, який залишив тварин.

«Зловмисника помітив наш охоронець, але наздогнати не встиг. А далеко відлучатися від воріт і території КП він просто не має права», – каже Людмила Денисенко.

З її слів, якщо чоловіка впізнають, то працівники звіринця звернуться до поліції, бо в діях чоловіка вбачають ознаки жорстокого поводження з тваринами.


«Цуценята зараз сидять у коробці з під бананів у кімнаті охорони, хіба це нормальні умови для них? У нас немає ресурсів та сил доглядати за підкинутими тваринами», – розповідає Людмила Денисенко. З її слів, нині просять допомоги у волонтерів, які б забрали тварин до себе. Якщо цуценят ніхто не забере, то їх передадуть під опіку КП "Ласка".


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Теги: зоопарк, підкринуті собачки
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