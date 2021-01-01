вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Італія – переможець Євробачення-2021

Італія – переможець Євробачення-2021
Переможцем пісенного конкурсу Євробачення-2021 став гурт Måneskin, який представляє Італію. Пісня гурту Zitti e buoni так сильно припала до душі і глядачам, і журі, що Måneskin отримав за неї 524 бали.

За звання найкращого та головний кубок пісенного проєкту змагались 26 країн. Перша десятка фіналістів визначилася 18 травня, друга – під час другого півфіналу, 18 травня. Шість фіналістів, які боролися за перемогу, замикали країни-засновники Євробачення та країна-господар.

У фіналі одного із найпрестижніших конкурсів світу музики Євробачення-2021 перемогу здобув гурт Måneskin з піснею Zitti e buoni. За прогнозами букмекерів, представник Італії одразу визначався як переможець, адже перебував на першій позиції списку і був фаворитом у глядачів. Після оголошення результатів пісенного конкурсу, згідно з традицією, переможець виконав свою композицію ще раз.



Український гурт Go_A посів п"яте місце, отримавши 364 бали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Італія – переможець Євробачення-2021
Сьогодні, 01:49
23 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцький «Фіолет» презентував збірку пісень у незвичному форматі.АУДІО
22 травень, 23:27
Розповіли, куди, ймовірно, веде нововідкрита галерея у луцькому підземеллі.ФОТО
22 травень, 22:39
Волинські легкоатлети повернулися з чемпіонату України з 8 медалями і новим національним рекордом.ФОТО
22 травень, 21:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Італія – переможець Євробачення-2021
Сьогодні, 01:49
 0
23 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Луцький «Фіолет» презентував збірку пісень у незвичному форматі.АУДІО
22 травень, 23:27
 0
Розповіли, куди, ймовірно, веде нововідкрита галерея у луцькому підземеллі.ФОТО
22 травень, 22:39
 0
Волинські легкоатлети повернулися з чемпіонату України з 8 медалями і новим національним рекордом.ФОТО
22 травень, 21:26
 0
Медіа
відео
1/8