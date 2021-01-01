Італія – переможець Євробачення-2021
Сьогодні, 01:49
Переможцем пісенного конкурсу Євробачення-2021 став гурт Måneskin, який представляє Італію. Пісня гурту Zitti e buoni так сильно припала до душі і глядачам, і журі, що Måneskin отримав за неї 524 бали.
За звання найкращого та головний кубок пісенного проєкту змагались 26 країн. Перша десятка фіналістів визначилася 18 травня, друга – під час другого півфіналу, 18 травня. Шість фіналістів, які боролися за перемогу, замикали країни-засновники Євробачення та країна-господар.
У фіналі одного із найпрестижніших конкурсів світу музики Євробачення-2021 перемогу здобув гурт Måneskin з піснею Zitti e buoni. За прогнозами букмекерів, представник Італії одразу визначався як переможець, адже перебував на першій позиції списку і був фаворитом у глядачів. Після оголошення результатів пісенного конкурсу, згідно з традицією, переможець виконав свою композицію ще раз.
Український гурт Go_A посів п"яте місце, отримавши 364 бали.
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За звання найкращого та головний кубок пісенного проєкту змагались 26 країн. Перша десятка фіналістів визначилася 18 травня, друга – під час другого півфіналу, 18 травня. Шість фіналістів, які боролися за перемогу, замикали країни-засновники Євробачення та країна-господар.
У фіналі одного із найпрестижніших конкурсів світу музики Євробачення-2021 перемогу здобув гурт Måneskin з піснею Zitti e buoni. За прогнозами букмекерів, представник Італії одразу визначався як переможець, адже перебував на першій позиції списку і був фаворитом у глядачів. Після оголошення результатів пісенного конкурсу, згідно з традицією, переможець виконав свою композицію ще раз.
Український гурт Go_A посів п"яте місце, отримавши 364 бали.
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