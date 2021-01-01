Коронавірус в Україні: повідомили статистику за останню добу

2 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 23 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 153 дитини та 31 медпрацівник.Про це повідомляє пресслужба МОЗ.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 701 особа;виписано з лікарень – 3 104 особи;летальних випадків – 89;одужало – 8 937 осіб;здійснили тестувань за добу – 34 506 (зокрема методом ПЛР – 16 285, методом ІФА – 3 730);досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 491.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 182 521 особа;одужало – 1 950 562 особи;летальних випадків – 49 368;провели ПЛР-тестувань – 10 013 773.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 73 випадки;Вінницька область – 68 випадків;Волинська область – 74 випадки;Дніпропетровська область – 453 випадки;Донецька область – 182 випадки;Житомирська область – 75 випадків;Закарпатська область – 21 випадок;Запорізька область – 73 випадки;Івано-Франківська область – 67 випадків;Київська область – 178 випадків;Кіровоградська область – 26 випадків;Луганська область – 43 випадків;Львівська область – 67 випадків;Миколаївська область – 160 випадків;Одеська область – 143 випадки;Полтавська область – 35 випадків;Рівненська область – 101 випадок;Сумська область – 92 випадки;Тернопільська область – 63 випадки;Харківська область – 188 випадків;Херсонська область – 148 випадків;Хмельницька область – 46 випадків;Черкаська область – 47 випадків;Чернівецька область – 39 випадків;Чернігівська область – 71 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.У червоній зоні не залишилося жодної області. Станом на 23 травня у помаранчевій перебуває лише Донецька область, решта регіонів — у жовтій.