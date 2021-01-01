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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус в Україні: повідомили статистику за останню добу

Коронавірус в Україні: повідомили статистику за останню добу
2 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 23 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 153 дитини та 31 медпрацівник.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 701 особа;
виписано з лікарень – 3 104 особи;
летальних випадків – 89;
одужало – 8 937 осіб;
здійснили тестувань за добу – 34 506 (зокрема методом ПЛР – 16 285, методом ІФА – 3 730);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 491.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 182 521 особа;
одужало – 1 950 562 особи;
летальних випадків – 49 368;
провели ПЛР-тестувань – 10 013 773.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 73 випадки;
Вінницька область – 68 випадків;
Волинська область – 74 випадки;
Дніпропетровська область – 453 випадки;
Донецька область – 182 випадки;
Житомирська область – 75 випадків;
Закарпатська область – 21 випадок;
Запорізька область – 73 випадки;
Івано-Франківська область – 67 випадків;
Київська область – 178 випадків;
Кіровоградська область – 26 випадків;
Луганська область – 43 випадків;
Львівська область – 67 випадків;
Миколаївська область – 160 випадків;
Одеська область – 143 випадки;
Полтавська область – 35 випадків;
Рівненська область – 101 випадок;
Сумська область – 92 випадки;
Тернопільська область – 63 випадки;
Харківська область – 188 випадків;
Херсонська область – 148 випадків;
Хмельницька область – 46 випадків;
Черкаська область – 47 випадків;
Чернівецька область – 39 випадків;
Чернігівська область – 71 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У червоній зоні не залишилося жодної області. Станом на 23 травня у помаранчевій перебуває лише Донецька область, решта регіонів — у жовтій.

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Теги: коронавірус, статистика
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