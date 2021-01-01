23 травня: яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

23 травня в Україні відзначають День Героїв або Свято Героїв. Це щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків — борців за волю України, передовсім, лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, січових стрільців та вояків Армії УНР, УПА та діячів ОУН.Окрім того, цього дня віддать шану й новітнім Героям, які воюють у наш час на Сході України з російським агресором.За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Симона. Апостол Симон Каноніт – покровитель шукачів скарбів, шлюбу та хліборобів. Симон – син Йосипа Обручника і брат Ісуса Христа. Саме на його шлюбному бенкеті Спаситель здійснив своє перше чудо – перетворив воду на вино.Посіяна на Симона пшениця дасть гарний урожай.Дощ 23 травня обіцяє дощове літо.Увечері з'явилися великі купчасті хмари – на гарну погоду на наступний день.Вранці бджоли швидко літають – до погожого дня.До світанку чути спів птахів – до дощу.Не кричіть сьогодні. Не рекомендовано навіть голосно говорити.У Симонів день люди намагалися не братись до роботи на землі. Не дозволялось ні копати, ні орати, ні вбивати кілки.