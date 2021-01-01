23 травня: яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:38
23 травня в Україні відзначають День Героїв або Свято Героїв. Це щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків — борців за волю України, передовсім, лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, січових стрільців та вояків Армії УНР, УПА та діячів ОУН.
Окрім того, цього дня віддать шану й новітнім Героям, які воюють у наш час на Сході України з російським агресором.
За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Симона. Апостол Симон Каноніт – покровитель шукачів скарбів, шлюбу та хліборобів. Симон – син Йосипа Обручника і брат Ісуса Христа. Саме на його шлюбному бенкеті Спаситель здійснив своє перше чудо – перетворив воду на вино.
Прикмети 23 травня
Посіяна на Симона пшениця дасть гарний урожай.
Дощ 23 травня обіцяє дощове літо.
Увечері з'явилися великі купчасті хмари – на гарну погоду на наступний день.
Вранці бджоли швидко літають – до погожого дня.
До світанку чути спів птахів – до дощу.
Що не можна робити 23 травня
Не кричіть сьогодні. Не рекомендовано навіть голосно говорити.
У Симонів день люди намагалися не братись до роботи на землі. Не дозволялось ні копати, ні орати, ні вбивати кілки.
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Окрім того, цього дня віддать шану й новітнім Героям, які воюють у наш час на Сході України з російським агресором.
За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Симона. Апостол Симон Каноніт – покровитель шукачів скарбів, шлюбу та хліборобів. Симон – син Йосипа Обручника і брат Ісуса Христа. Саме на його шлюбному бенкеті Спаситель здійснив своє перше чудо – перетворив воду на вино.
Прикмети 23 травня
Посіяна на Симона пшениця дасть гарний урожай.
Дощ 23 травня обіцяє дощове літо.
Увечері з'явилися великі купчасті хмари – на гарну погоду на наступний день.
Вранці бджоли швидко літають – до погожого дня.
До світанку чути спів птахів – до дощу.
Що не можна робити 23 травня
Не кричіть сьогодні. Не рекомендовано навіть голосно говорити.
У Симонів день люди намагалися не братись до роботи на землі. Не дозволялось ні копати, ні орати, ні вбивати кілки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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