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23 травня: яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

23 травня: яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
23 травня в Україні відзначають День Героїв або Свято Героїв. Це щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків — борців за волю України, передовсім, лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, січових стрільців та вояків Армії УНР, УПА та діячів ОУН.

Окрім того, цього дня віддать шану й новітнім Героям, які воюють у наш час на Сході України з російським агресором.

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Симона. Апостол Симон Каноніт – покровитель шукачів скарбів, шлюбу та хліборобів. Симон – син Йосипа Обручника і брат Ісуса Христа. Саме на його шлюбному бенкеті Спаситель здійснив своє перше чудо – перетворив воду на вино.

Прикмети 23 травня

Посіяна на Симона пшениця дасть гарний урожай.
Дощ 23 травня обіцяє дощове літо.
Увечері з'явилися великі купчасті хмари – на гарну погоду на наступний день.
Вранці бджоли швидко літають – до погожого дня.
До світанку чути спів птахів – до дощу.

Що не можна робити 23 травня

Не кричіть сьогодні. Не рекомендовано навіть голосно говорити.
У Симонів день люди намагалися не братись до роботи на землі. Не дозволялось ні копати, ні орати, ні вбивати кілки.

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Теги: 23 травня, свято
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