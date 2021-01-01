Повідомили про ситуацію щодо COVID-19 на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:00
За минулу добу на Волині зареєстрували 74 випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Із цієї кількості у містах і районах області виявили:
• м. Луцьк – 19,
• Луцький район – 6,
• Горохівський район – 2,
• Ківерцівський район – 1,
• Рожищенський район – 5,
• м. Нововолинськ – 2,
• Володимир-Волинський район – 1,
• Іваничівський район – 4,
• Ковельський район – 8,
• Ратнівський район – 11,
• Турійський район – 1,
• Камінь-Каширський район – 8,
• Любешівський район – 2,
• Маневицький район – 4.
Усього станом на 23 травня в області зареєстрували 60 673 випадки.
Одужало – 55 638 осіб (за останню добу – 120).
Летальні випадки – 1126 (за останню добу — 0).
Методом ПЛР всього обстежили 237758 осіб, за минулу добу — 468 осіб.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Із цієї кількості у містах і районах області виявили:
• м. Луцьк – 19,
• Луцький район – 6,
• Горохівський район – 2,
• Ківерцівський район – 1,
• Рожищенський район – 5,
• м. Нововолинськ – 2,
• Володимир-Волинський район – 1,
• Іваничівський район – 4,
• Ковельський район – 8,
• Ратнівський район – 11,
• Турійський район – 1,
• Камінь-Каширський район – 8,
• Любешівський район – 2,
• Маневицький район – 4.
Усього станом на 23 травня в області зареєстрували 60 673 випадки.
Одужало – 55 638 осіб (за останню добу – 120).
Летальні випадки – 1126 (за останню добу — 0).
Методом ПЛР всього обстежили 237758 осіб, за минулу добу — 468 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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