Повідомили про ситуацію щодо COVID-19 на Волині за останню добу





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.



Із цієї кількості у містах і районах області виявили:



• м. Луцьк – 19,

• Луцький район – 6,

• Горохівський район – 2,

• Ківерцівський район – 1,

• Рожищенський район – 5,

• м. Нововолинськ – 2,

• Володимир-Волинський район – 1,

• Іваничівський район – 4,

• Ковельський район – 8,

• Ратнівський район – 11,

• Турійський район – 1,

• Камінь-Каширський район – 8,

• Любешівський район – 2,

• Маневицький район – 4.



Усього станом на 23 травня в області зареєстрували 60 673 випадки.



Одужало – 55 638 осіб (за останню добу – 120).



Летальні випадки – 1126 (за останню добу — 0).



Методом ПЛР всього обстежили 237758 осіб, за минулу добу — 468 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 74 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Із цієї кількості у містах і районах області виявили:• м. Луцьк – 19,• Луцький район – 6,• Горохівський район – 2,• Ківерцівський район – 1,• Рожищенський район – 5,• м. Нововолинськ – 2,• Володимир-Волинський район – 1,• Іваничівський район – 4,• Ковельський район – 8,• Ратнівський район – 11,• Турійський район – 1,• Камінь-Каширський район – 8,• Любешівський район – 2,• Маневицький район – 4.Усього станом на 23 травня в області зареєстрували 60 673 випадки.Одужало – 55 638 осіб (за останню добу – 120).Летальні випадки – 1126 (за останню добу — 0).Методом ПЛР всього обстежили 237758 осіб, за минулу добу — 468 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію