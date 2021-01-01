На Хмельниччині впала повітряна куля з людьми, є загиблий та поранені

На Хмельниччині під час проведення Фестивалю повітряних куль впала повітряна куля з людьми на борту.Про це повідомляє поліція Хмельницької області.Трагедія сталася 22 травня, близько 20.45 години, поблизу с. Кульчіївці Кам’янець- Подільського району. На борту повітряної кулі перебував пілот та п’ятеро пасажирів – двоє чоловіків з Хмельницького, подружжя з Прилук та мешканець Кам’янець-Подільського району.В результаті падіння кулі загинув 53-річний житель Прилук. Його дружина, інші пасажири, а такожі 28-річний пілот, який є мешканцем Києва, отримали травми різного ступеня важкості та госпіталізовані до медичних закладів.Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області розпочали досудове розслідування за ч.3 статті 281 Кримінального кодексу України – порушення правил повітряних польотів.Розслідування триває.